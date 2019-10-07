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Мария Захарова прокомментировала допрос депутата Юмашевой в эфире радио «КП»

07 октября 2019, 09:39  •  197 • В России

Официальный представитель МИД России прокомментировала ситуацию с допросом российского депутата Инги Юмашевой в США. Мария Захарова ответила на вопросы Максима Шевченко и Тины Канделаки в эфире радио "Комсомольская правда".

- То, что произошло, это, как Максим говорит, несерьезно, или оскорбление на дипломатическом уровне? - задала вопрос Тина Канделаки.

- Не знаю, что может быть более серьезным, чем задержать представителя законодательной власти, провести беседу на уровне непонятных спецагентов и сделать какие-то предложения, которые выходят за какие-либо рамки, - ответила Мария Захарова.

Максим Шевченко и Тина Канделаки на Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

На вопрос о документах, подтверждавших статус Юмашевой, дипломат ответила:

- Она ехала на официальное мероприятие, естественно ее документы подтверждали ее официальный статус. Виза у нее была не туристическая. У нее были документы, подтверждающие ее официальный статус, - сказала официальный представитель МИД России.

Захарова уточнила, что допрос устроили не полицейские, а именно сотрудники ФБР, это значит встреча Юмашевой в аэропорту "была не случайной".

- Естественно, все представители американской власти знали, что это за мероприятие кто едет туда из российских представителей. Наличие статуса определяется секунд за 15, когда сканируется паспорт, - добавила официальный представитель МИД России. - Там указано все: кто является приглашающей стороной, куда человек едет, на сколько выдана виза... Я бы предлагала вам не сомневаться в технологической оснащенности американской стороны. Все они прекрасно знали и все имели возможность проверить.

Инга Юмашева допрошена сотрудниками ФБР в Нью-ЙоркеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, парламентарий прилетела в Нью-Йорк на а форум «Диалог Форт Росс». Визит был официальный, депутат получила приглашение на встречу, однако, в аэропорту к ней подошли сотрудники ФБР и «пригласили» пройти на разговор. О чем ее спрашивали сотрудники американских спецслужб, Юмашева не стала рассказывать журналистам. Она сообщила только то, что по окончании допроса уведомила о случившемся посла России в США Анатолия Антонова.

В ФБР представителям российских СМИ не стали комментировать задержание, сославшись на то, что никакую информацию журналистам предоставить не могут.

Максим Шевченко и Тина Канделаки на Радио Комсомольская правда .Погода и дороги. Зима, как всегда, настанет внезапно?

В Госдуме выступили в защиту Инги Юмашевой. Произошедшее в Нью-Йорке назвали «циничной провокацией». Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп в связи со случившимся.

Мария Захарова, официальный представитель МИД, про задержание Инги Юмашевой.

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