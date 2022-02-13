|
Мария Захарова призвала США не брать грех на душу. А после лишила их шанса
13 февраля 2022, 20:35 • 240 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова призвала США не брать очередной грех на душу. А после дипломат сама же лишила Штаты шанса: "Не уверена, что она (душа – ред.) у них есть", - сказала Мария Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала оценку последним высказываниям советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Последний, напомним, признал, что у США нет сведений о нападении России на Украину, а также добавил, что такого нападения может вовсе не произойти.
Мария Захарова подчеркнула, что мир и так уже знает, "кто всё время врёт". А тем, кто забыла, Захарова напомнила известнейшую речь госсекретаря США Колина Пауэлла в Совете безопасности ООН 5 февраля 2003 года. Тогда Колин Пауэлл тряс пробиркой якобы с оружием массового уничтожения и оправдывал скорое вторжение в Ирак. На самом деле, США уже приняли решение о вторжении и теперь создавали "доказательства" вины ни в чём не повинных людей. После Пауэлл неоднократно признавался, что соврал. Правда, в его устах это было не враньё, а якобы досадная ошибка.
Черту под фарсом с пробиркой Колина Пауэла подвели уже в сентябре 2004 года, когда 1400 международных экспертов во главе с главным военным инспектором ЦРУ Чарльзом Дулфером заявили, что в Ираке не нашли оружия массового поражения. Совсем. Никакого.
Подпишитесь на нас
240
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 февраля 2022, 13:10
|
07 февраля 2022, 07:05
|
08 февраля 2022, 01:45
|
11 февраля 2022, 03:50
|
07 февраля 2022, 01:15
|
11 февраля 2022, 00:20
|
09 февраля 2022, 04:35