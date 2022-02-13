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Мария Захарова призвала США не брать грех на душу. А после лишила их шанса

13 февраля 2022, 20:35  •  240 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова призвала США не брать очередной грех на душу. А после дипломат сама же лишила Штаты шанса: "Не уверена, что она (душа – ред.) у них есть", - сказала Мария Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала оценку последним высказываниям советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Последний, напомним, признал, что у США нет сведений о нападении России на Украину, а также добавил, что такого нападения может вовсе не произойти.
Мария Захарова подчеркнула, что мир и так уже знает, "кто всё время врёт". А тем, кто забыла, Захарова напомнила известнейшую речь госсекретаря США Колина Пауэлла в Совете безопасности ООН 5 февраля 2003 года. Тогда Колин Пауэлл тряс пробиркой якобы с оружием массового уничтожения и оправдывал скорое вторжение в Ирак. На самом деле, США уже приняли решение о вторжении и теперь создавали "доказательства" вины ни в чём не повинных людей. После Пауэлл неоднократно признавался, что соврал. Правда, в его устах это было не враньё, а якобы досадная ошибка.
Черту под фарсом с пробиркой Колина Пауэла подвели уже в сентябре 2004 года, когда 1400 международных экспертов во главе с главным военным инспектором ЦРУ Чарльзом Дулфером заявили, что в Ираке не нашли оружия массового поражения. Совсем. Никакого.
А господину Салливану хочу напомнить видеокадры из этого выступления на его родном языке, - сказала Мария Захарова, добавив ссылку на соответствующее видео. - Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать ещё один грех на душу, но не уверена, что она у них есть.

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