Мария Захарова поймала Байдена на признании об ИГИЛ*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поймала президента США Джо Байдена на невольном признании, сделанном об ИГИЛ.

Джо Байден сообщил о приказе, который он отдал военным своей страны: готовить удары по лидерам и объектам ИГ*. Причиной такого решения стали теракты в Афганистане. "То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!!!!!!!!!!!!!!" - написала Мария Захарова в своём Telegram-канале (пунктуация автора сохранена).

В четверг, 26 августа, в Кабуле прогремело несколько взрывов. Первый - в районе северных ворот международного аэропорта. Взрывное устройство активировал террорист-смертник. Позднее появилась информация о втором взрыве в той же локации. На этот раз бомба была у ворот Эбби - одного из главных входов в аэропорт. Третий взрыв произошёл возле отеля Baron.

*ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") - организация, деятельность которой в России запрещена.