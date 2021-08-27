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Мария Захарова поймала Байдена на признании об ИГИЛ*

27 августа 2021, 02:55  •  84 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поймала президента США Джо Байдена на невольном признании, сделанном об ИГИЛ.
Джо Байден сообщил о приказе, который он отдал военным своей страны: готовить удары по лидерам и объектам ИГ*. Причиной такого решения стали теракты в Афганистане. "То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!!!!!!!!!!!!!!" - написала Мария Захарова в своём Telegram-канале (пунктуация автора сохранена).
В четверг, 26 августа, в Кабуле прогремело несколько взрывов. Первый - в районе северных ворот международного аэропорта. Взрывное устройство активировал террорист-смертник. Позднее появилась информация о втором взрыве в той же локации. На этот раз бомба была у ворот Эбби - одного из главных входов в аэропорт. Третий взрыв произошёл возле отеля Baron.
*ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") - организация, деятельность которой в России запрещена.

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