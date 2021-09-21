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Мария Захарова посмеялась над "умным голосованием", коммунистами и либералами

21 сентября 2021, 04:15  •  89 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в собственном Telegram-канале посмеялась над итогами так называемого "умного голосования".
Захарова в ироничной форме подвергла критике "умное голосование", намекнув, что логики в этом детище Навального искать не стоит:
- Папа, а ты за кого в 2021 году голосовал?
- За коммунистов, сынок.
- Ты был коммунистом?
- Нет, я был либералом.
- А либералы за коммунистов?
- Нет, они категорически против коммунистов.
- А коммунисты за либералов?
- Нет, они категорически против либералов.
- А коммунисты какое место заняли?
- Второе.
- А либералы?
- Никакое.
- А зачем тогда ты за коммунистов голосовал?
- Это было умное голосование.
- А первое место кто занял?
- Те, кто были против умного голосования.
- Может, надо было тоже быть против умного голосования?
- Нет, сынок, надо быть принципиальным и не изменять идеалам, в которые веришь.
Как видим, разобраться, почему либералы, согласно "умному голосованию", должны были отдать голоса за коммунистов, категорически не ясно. Впрочем, логики тут искать не стоит, если можно прикрыться некими "идеалами", уверена Захарова.
Напомним, что результаты выборов не понравились представителям КПРФ, которые, видимо, рассчитывали на иной итог.

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