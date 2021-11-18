Мария Захарова поправила "тиски Путина, сжимающие Европу"

Представитель МИД России Мария Захарова изящно ответила на обвинения итальянского журналиста, написавшего о "тисках Путина, сжимающих Европу". Впрочем, этот же ответ можно передать и другим цитирующим одну и ту же методичку. Что мы и сделаем.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на публикацию итальянского журналиста Маурицио Молинари. Впрочем, с тем же успехом этот ответ можно транслировать и другим цитирующим спущенную сверху методичку о том, как следует противостоять России на поле газового кризиса, а заодно и мигрантского - на границе Белоруссии и Польши.

На что отвечаем

Речь идёт о статье Молинари "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", где речь идёт о том, как президент России Владимир Путин якобы пытается спровоцировать кризис и разложение в рядах ЕС, чтобы забрать себе Украину.

Итальянский журналист позволил себе также высказаться о том, что Кремль шантажирует ЕС поставками газа. В ответ на хамские заявления Мария Захарова привела факты. Например, о том, как Италия точно в срок получает русский газ, кстати, каждый год до 20 миллиардов кубометров.

Ни разу Москва не подвела и не обманула Рим по поставкам газа. Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея - Маурицио, топите свой дом газетой La Repubblica в знак протеста,

- написала Мария Захарова в личном телеграм-канале.

Интересно, что в подобном русофобско-конспирологическом ключе о России уже писали британские таблоиды.

По-английски не менее смешно

Газета The Telegraph чуть больше недели тому назад обвинила Владимира Путина в кризисе на белорусско-польской границе. По мнению авторитетного издания, глава России использовал Лукашенко и беженцев для начала так называемой гибридные войны с западными странами.

Британцы обвиняют Кремль в дестабилизации обстановки в ЕС с целью ослабить его и разрушить изнутри.

Вместо того чтобы нападать на врагов напрямую, Путин использует мигрантов из Ирака, которые через Белоруссию направляются в богатые страны ЕС, такие как Германия. Использовать тысячи отчаявшихся мигрантов, чтобы вбить клин между странами ЕС, - это новая низость,

- говорится в очередном русофобском материале.

Позиция Кремля, безусловно, не приводится. Хотя ранее мы уже отмечали, что всерьёз обеспокоены ситуацией вокруг описываемого кризиса, а также переброской польской армии к границе. Владимир Путин обсуждал сложившееся положение с главой Белоруссии. При этом Александр Лукашенко успокаивает Москву, и говорит, что он не безумец, чтобы втягивать в конфликт с Польшей Россию.

Польский аккорд. К сожалению, не финальный

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ведёт свою политическую борьбу против России путём шантажа и манипуляций. В беседе с Bild он заявил, что Германия не должна давать президенту России "дополнительные деньги". Звучит громко. На деле всё не совсем так.

Дело в том, что "деньгами для Путина" Моравецкий называет оплату по контрактам за поставку энергоресурсов, в которых, к слову, нуждается и Германия, и в целом вся Европа. Однако Моравецкий излагает информацию так, как это удобно Польше. Требуя остановить процедуры по запуску "Северного потока - 2", премьер-министр отмечает, что ввод газопровода связан ещё и с борьбой Польши в рамках миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

Мы защищаем границу ЕС здесь, в Польше! - заявил Моравецкий, будто бы подражая своим украинским партнёрам, сообщающим Европе примерно то же самое.

Помимо всего прочего, польский премьер-министр обвинил президентов Белоруссии и России в формулировании неких зловредных планов, правда совершенно непонятно каких - Моравецкий ещё не определился:

Мы не знаем, что ещё они планируют, - сказал политик, добавив: - Также возможно, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных атак, которые Путин готовит на Украине.

В завершение лишь напомним: представители России на разных уровнях подчёркивали, что с кризисом на границе Белоруссии и Польши придётся разбираться непосредственным участникам происходящего. Россия же не имеет отношения к внутренним делам своих соседей, по крайней мере в данном случае.