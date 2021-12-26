Мария Захарова ответила на "разоблачение" бежавшей из России Любови Соболь, которая раскритиковала отечественных представителей власти за отдых в "плохих" Европе и США. Дипломат, однако, поделилась, что любит отдыхать в Московской области, а также бывала и в Туле, и в Рязани, куда соратница Навального призвала съездить российских чиновников.

Соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, бежавшая из нашей страны, обрушилась с критикой на власть в России на своей странице в Twitter.

Комментируя запись в аккаунте отечественного МИД, в которой ведомство иронично оценивает западный ролик с толерантными советами для прогрессивного празднования Рождества, юрист Навального задалась вопросом - почему наши чиновники так часто отдыхают в "плохих" Европе и США?

По её мнению, российским представителям власти следует проводить отпуска, например, в таких наших городах, как Тула, Рязань и Орёл:

Нет, им, предателям, Вену да толерантный Париж подавай.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на "разоблачение" Соболь в своём Telegram-канале. Дипломат поделилась, что любит отдыхать в Московской области, а также бывала и в Туле, и в Рязани.

Захарова призналась, что пока не успела посетить только Орёл из списка соратницы Навального, однако очень хочет восполнить этот пробел. Спикер МИД добавила, что всё это, однако, не означает, что она отвергает красоты таких европейских стран, как, например, Италия и Греция.

Это значит, что я люблю свою страну не на расстоянии и не на словах,

- подытожила дипломат.