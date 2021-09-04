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Мария Захарова оценила ситуацию после ухода США из Афганистана: "НАТО, ты удивляешь"
04 сентября 2021, 00:40 • 35 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова оценила ситуацию в НАТО после окончания миссии США в Афганистане.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "ситуация в Афганистане наглядно показала: ни НАТО в целом, ни США в частности не способны эффективно планировать и координировать свои действия".
По её словам, "США оказались абсолютно некомпетентной стороной в качестве руководящей силы", а также "демонстрируют абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока".
Захарова отмечает, что В США начали поиск "виновных" в провале миссии в Афганистане:
Она также отмечает, что генсек НАТО Столтенберг "нашёл крайних":
Недееспособность афганского руководства привела к трагедии, которую мы наблюдаем сегодня. В конечном итоге политическое руководство Афганистана не смогло противостоять "Талибану"* и добиться мирного решения, которого сильно хотели афганцы". Как будто за Гани стояли не США с натовцами.
По словам Захаровой, "только немцы, кажется, честно признают, что сами допустили ошибку". Она отметила, что "ярче других выступила Канада", где министр Монсеф назвала талибов* "нашими братьями" и призвала "обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана".
- уверена дипломат.
Захарова отмечает, что в НАТО вместо работы над ошибками "спешно ищут информационные поводы, чтобы отвлечь внимание от череды провалов...", и планируют новые учения, в том числе в Прибалтике и Арктике.
- резюмировала Мария Захарова.
* Талибан, талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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