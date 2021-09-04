Мария Захарова оценила ситуацию после ухода США из Афганистана: "НАТО, ты удивляешь"

Представитель МИД России Мария Захарова оценила ситуацию в НАТО после окончания миссии США в Афганистане.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "ситуация в Афганистане наглядно показала: ни НАТО в целом, ни США в частности не способны эффективно планировать и координировать свои действия".

По её словам, "США оказались абсолютно некомпетентной стороной в качестве руководящей силы", а также "демонстрируют абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока".

Захарова отмечает, что В США начали поиск "виновных" в провале миссии в Афганистане:

А с этим проблемы. На "русских хакеров" не спишешь. И система "сдержек и противовесов" зависла. Показательно, что никто не хочет брать на себя ответственность ни за политическую, ни за идеологическую, ни за военную составляющие провала. Госдеп указывает на Пентагон, Пентагон - на Госдеп. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявляет, что полную ответственность за ситуацию в Афганистане несёт американский лидер Джо Байден. Джо Байден обвиняет своего предшественника Д.Трампа. Д.Трамп утверждает, что он бы не допустил такого позора.

Она также отмечает, что генсек НАТО Столтенберг "нашёл крайних":

Недееспособность афганского руководства привела к трагедии, которую мы наблюдаем сегодня. В конечном итоге политическое руководство Афганистана не смогло противостоять "Талибану"* и добиться мирного решения, которого сильно хотели афганцы". Как будто за Гани стояли не США с натовцами.

По словам Захаровой, "только немцы, кажется, честно признают, что сами допустили ошибку". Она отметила, что "ярче других выступила Канада", где министр Монсеф назвала талибов* "нашими братьями" и призвала "обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана".

НАТО, ты удивляешь, как никто. Если альянс - это одна семья, то брат Канады всем членам брат,

- уверена дипломат.

Захарова отмечает, что в НАТО вместо работы над ошибками "спешно ищут информационные поводы, чтобы отвлечь внимание от череды провалов...", и планируют новые учения, в том числе в Прибалтике и Арктике.

Деградация альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали. Представляю, что будет в Арктике. ...жизнь, как говорится, жёстко возвращает в реальность тех, кто от неё отрывается,

- резюмировала Мария Захарова.

* Талибан, талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.