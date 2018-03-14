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Мария Захарова осадила Терезу Мэй, оскорбившую Лаврова
14 марта 2018, 18:24 • 566 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на оскорбительное заявление Терезы Мэй в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова преьер-министра Великобритании Терезы Мэй о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове. В ходе выступления в парламенте Мэй заявила, что Лавров "не достоин своего поста". Мария Захарова решила расставить все точки над "и".
Напомним, Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте говорила о мерах, принятых в адрес России в связи с отравлением Сергея Скрипаля. Ответственность за отравление возложили на Москву, однако о ходе расследования так и не заговорили. Подробно о принятых ограничениях телеканал Царьград писал чуть раньше.
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