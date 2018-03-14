Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Можно ли oбмaнуть детектор лжи
МИД РФ: заявления Мэй по делу Скрипаля подрывают основы межгосударственного диал...
Что произошло в Bерховной Pаде?
Соцсети заподозрили Британию в стремлении заплатить за Brexit деньгами русских о...
Главная / Политика

Мария Захарова осадила Терезу Мэй, оскорбившую Лаврова

14 марта 2018, 18:24  •  566 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на оскорбительное заявление Терезы Мэй в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова преьер-министра Великобритании Терезы Мэй о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове. В ходе выступления в парламенте Мэй заявила, что Лавров "не достоин своего поста". Мария Захарова решила расставить все точки над "и".
Тереза, Лавров - российский министр, а не британский, - пишет Захарова на личной странице в социальной сети Facebook. - И оценку ему как министру даёт Президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон.
Напомним, Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте говорила о мерах, принятых в адрес России в связи с отравлением Сергея Скрипаля. Ответственность за отравление возложили на Москву, однако о ходе расследования так и не заговорили. Подробно о принятых ограничениях телеканал Царьград писал чуть раньше.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

566
Источник
Похожие новости
14 марта 2018, 00:09
Лавров обсудил с представителем Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР и межкорейский саммит
14 марта 2018, 15:09
Замглавы Минобороны РФ: Искусственный интеллект поможет России выигрывать кибервойны
14 марта 2018, 02:09
Киберугрозы - это не шутка: Посольство России потребовало от Лондона объясниться за угрозы кибератак

Загрузка...
14 марта 2018, 11:54
CNN: Могущество Путина опирается на его популярность в российском народе
14 марта 2018, 08:39
Карьерный рост: Трамп повысил пресс-секретаря Госдепа до заместителя главы ведомства
14 марта 2018, 18:24
Соцсети заподозрили Британию в стремлении заплатить за Brexit деньгами русских олигархов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 марта 2018, 00:08
370 миллионов на лечебную грязь
14 марта 2018, 08:39
Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы
08 марта 2018, 16:09
Ванга отдыхает: Порошенко рассказал СМИ о будущем разрушении России
12 марта 2018, 07:54
Скандал в Болгарии: это наш патриарх и наше дело!
11 марта 2018, 18:54
Как журналистка из США пыталась "надавить" на Путина
12 марта 2018, 07:54
Российские военные сразятся с бандеровцами в Сирии
08 марта 2018, 03:09
Взгляд Саурона упадёт на США прямо с орбиты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.