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Мария Захарова одной фразой поставила на место "безопасника" Джо Байдена
18 января 2021, 11:55 • 219 • Политика
Представитель МИД Мария Захарова одной фразой поставила на место "безопасника" Джо Байдена Джейка Салливана, который призвал немедленно освободить блогера Алексея Навального.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на призыв будущего советника по нацбезопасности при новом президенте США Джейка Салливана.
Ставленник Джо Байдена призвал немедленно освободить блогера Алексея Навального, который был задержан в аэропорту Шереметьево по прилёте из Берлина. По мнению Салливана, нападки Кремля на Навального не просто нарушение прав человека, но и якобы вызов русскому народу.
Захарова в ответ на слова Салливана посоветовала ему уважать международное право: "Займитесь проблемами в вашей стране".
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