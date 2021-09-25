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Мария Захарова одним словом оценила "слив" экзитполов в Германии

25 сентября 2021, 03:35  •  61 • Политика
В Германии один из телеканалов допустил непростительную ошибку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом оценила "слив" экзитполов.
Немецкий телеканал ARD в прямом эфире пустил бегущую строку. Там якобы отображались результаты экзитполов, хотя парламентские выборы в Германии пройдут только в воскресенье, 26 сентября.
В тексте было сказано, что это данные на 17:46. Согласно этим "данным" у Социал-демократической партии Германии 22,7%. Христианско-социальный союз "набрал" 22,1%. Столько же у Христианско-демократического союза. Отстают Свободная демократическая партия с 13,2% и "Альтернатива для Германии" с 10%. На несколько мгновений строка гасла, а потом появились и другие "результаты", пишет Bild.
Авторы публикации отметили, что канал "слив" экзитполов не комментирует. Остаётся непонятным, выдуманы ли эти цифры или имеют под собой какую-то реальную основу.
В соцсетях уже распространился фрагмент этого прямого эфира. Марии Захаровой хватило одного слова, чтобы прокомментировать ситуацию.
"Сильно", - написала она в своём Telegram-канале.
Напомним, в воскресенье Германия будет выбирать новых членов бундестага. По итогам голосования сформируют не только новое правительство, но и утвердят канцлера. Ангела Меркель после выборов покидает политическую арену.

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