Мария Захарова об отравлении Навального: "Американские идеологи изобличили сами себя"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о намерении США ввести новые санкции против России из-за ареста блогера Алексея Навального. По словам Захаровой, Вашингтон увязал ситуацию с ним с реализацией строительства "Северного потока - 2".

"На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", - заявила Захарова.

По словам Марии Захаровой, увязывание экономического проекта строительства газопровода, которое реализуется частными компаниями при участии нескольких стран, с Навальным изобличает американских идеологов.

"Вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности", - отметила Захарова.

Отметим, ранее советник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан завил, что Белый дом готовит новый пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. При этом Салливан отметил, что Вашингтон продолжит вводить новые санкции против газопровода "Северный поток - 2".