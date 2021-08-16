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Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"

16 августа 2021, 02:45  •  237 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Польши о евреях. "Не могла поверить, что это не фейк", - призналась она, комментируя слова польского президента.
Власти Польши ранее приняли скандальный закон о реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны. Он запрещает оспаривать административные решения по истечении 30 лет после их принятия. В том числе решения, касающиеся права собственности.
Это значит, что потомки польских евреев, которых нацисты в годы войны лишили всего имущества и жилья, не смогут больше просить о компенсации.
Власти Израиля уже отозвали своего дипломата для бессрочных консультаций. Еврейское государство обвинило Польшу, что она стала "антидемократической, нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества".
В Варшаве с этой оценкой не согласны. По словам президента Польши Анджея Дуды, возглавляемая им страна является "хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев", которая выступает против "инструментализации массового уничтожения в политических целях".
Захарова в ответ напомнила, что польские власти много лет борются с памятниками советских солдат и генералов, которые освободили Европу от фашизма.
По поводу "хранения памяти" - это сильно, конечно. Не могла поверить в то, что это реальное заявление, а не фейк. Учитывая, какая война с памятниками освободителям от немецко-фашистских войск развязана в Польше,
- пишет она в Telegram.
Представитель МИД России также напомнила, как Польша отказалась привлекать Россию к обновлению музейной экспозиции в Собиборе. Имя советского офицера Александра Печерского, который устроил единственное в истории успешное восстание в фашистском концлагере, польские историки также решили нигде не упоминать. По словам Захаровой, это и есть "инструментализация массового уничтожения в политических целях".

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