Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Польши о евреях. "Не могла поверить, что это не фейк", - призналась она, комментируя слова польского президента.

Власти Польши ранее приняли скандальный закон о реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны. Он запрещает оспаривать административные решения по истечении 30 лет после их принятия. В том числе решения, касающиеся права собственности.

Это значит, что потомки польских евреев, которых нацисты в годы войны лишили всего имущества и жилья, не смогут больше просить о компенсации.

Власти Израиля уже отозвали своего дипломата для бессрочных консультаций. Еврейское государство обвинило Польшу, что она стала "антидемократической, нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества".

В Варшаве с этой оценкой не согласны. По словам президента Польши Анджея Дуды, возглавляемая им страна является "хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев", которая выступает против "инструментализации массового уничтожения в политических целях".

Захарова в ответ напомнила, что польские власти много лет борются с памятниками советских солдат и генералов, которые освободили Европу от фашизма.

По поводу "хранения памяти" - это сильно, конечно. Не могла поверить в то, что это реальное заявление, а не фейк. Учитывая, какая война с памятниками освободителям от немецко-фашистских войск развязана в Польше,

- пишет она в Telegram.

Представитель МИД России также напомнила, как Польша отказалась привлекать Россию к обновлению музейной экспозиции в Собиборе. Имя советского офицера Александра Печерского, который устроил единственное в истории успешное восстание в фашистском концлагере, польские историки также решили нигде не упоминать. По словам Захаровой, это и есть "инструментализация массового уничтожения в политических целях".