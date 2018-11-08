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Мария Захарова о новом законе Киева: это "попытка киевского руководства нагнетать антироссийскую истерию"

08 ноября 2018, 16:09  •  46 • Политика
Мария Захарова прокомментировала принятый на Украине закон, предусматривающий для российских граждан наказание в виде лишения свободы за нарушение границы. Она заявила, что норма - это "попытка киевского руководства нагнетать антироссийскую истерию".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг, 8 ноября, в том числе прокомментировала принятый Киевом закон об уголовной ответственности для граждан России, "незаконно пересекающих границу". Фактически речь идет о всех, кто побывал в Крыму не через Украину.
Москва расценивает принятие подобной нормы как "попытку киевского руководства нагнетать антироссийскую истерию", говорит Мария Захарова. При этом Киев использует вымышленный предлог, говоря о "защите суверенитета и территориальной целостности Украины", цитирует Захарову Газета.ру.
Такие обоснования наступления уголовной ответственности, как отметила Мария Захарова, дают властям Киева "безбрежные возможности" выгодной для себя трактовки закона. В результате под статьи может быть "подведен любой гражданин".

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