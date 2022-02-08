Мария Захарова назвала кукловодов, подогревающих истерию вокруг Курил

Захарова заявила об искусственно нагнетаемой истерии Японии из-за принадлежности Курильских островов и назвала кукловодов, которым выгоден высокий градус дискуссии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова полагает, что Япония искусственно нагнетает ситуацию из-за территориального вопроса - принадлежности Курильских островов. Подобную позицию Захарова изложила в эфире программы "Соловьёв Live" на YouTube.

Мария Захарова считает, что японское руководство могло бы тратить своё время на выстраивание нормальных, полноценных, в том числе экономически выгодных отношений с Россией. Однако вся энергия вместо этого уходит на истерию.

Мы каждый раз отмечали искусственный характер этой проблемы и её нагнетание,

- отметила Мария Захарова.

Неприятность ещё в том, что этот процесс подогревается извне. Но кем? Мария Захарова считает, что огромную роль играет определённая часть политического истеблишмента Японии, которая также действует несамостоятельно:

Кто за ней стоит? Ну, теперь посол США выступил в полный рост и об этом заявил. Были ли у нас в этом сомнения? Да никаких никогда не было,

- сказала Мария Захарова.

Представитель МИД России добавила, что США выгодно "держать этот вопрос на плаву", поскольку японской стороне он не даёт возможности приступить к реализации взаимовыгодного плана сотрудничества с Россией.