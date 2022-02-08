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Мария Захарова назвала кукловодов, подогревающих истерию вокруг Курил

08 февраля 2022, 13:25  •  100 • Политика
Захарова заявила об искусственно нагнетаемой истерии Японии из-за принадлежности Курильских островов и назвала кукловодов, которым выгоден высокий градус дискуссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова полагает, что Япония искусственно нагнетает ситуацию из-за территориального вопроса - принадлежности Курильских островов. Подобную позицию Захарова изложила в эфире программы "Соловьёв Live" на YouTube.
Мария Захарова считает, что японское руководство могло бы тратить своё время на выстраивание нормальных, полноценных, в том числе экономически выгодных отношений с Россией. Однако вся энергия вместо этого уходит на истерию.
Мы каждый раз отмечали искусственный характер этой проблемы и её нагнетание,
- отметила Мария Захарова.
Неприятность ещё в том, что этот процесс подогревается извне. Но кем? Мария Захарова считает, что огромную роль играет определённая часть политического истеблишмента Японии, которая также действует несамостоятельно:
Кто за ней стоит? Ну, теперь посол США выступил в полный рост и об этом заявил. Были ли у нас в этом сомнения? Да никаких никогда не было,
- сказала Мария Захарова.
Представитель МИД России добавила, что США выгодно "держать этот вопрос на плаву", поскольку японской стороне он не даёт возможности приступить к реализации взаимовыгодного плана сотрудничества с Россией.

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