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Мария Захарова нашла чёткие слова для визита Виктории Нуланд в Москву

14 октября 2021, 12:45  •  68 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова по итогам визита Виктории Нуланд в Москву нашла чёткие слова для подведения черты. Высказывание получилось предельно дипломатичным, впрочем, как и всегда.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о визите заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Из России Нуланд отбыла накануне, дипломатично отметив, что переговоры оценивает как успешные.
Мария Захарова несколько расширила известную нам позицию.
Виктории Нуланд во время её визита в Москву было заявлено о готовности России к налаживанию контактов на всех уровнях, - отметила Захарова.
Несмотря на готовность России, отношения сохраняют "кризисный потенциал", добавила Мария Захарова. В то же время и Москва, и Вашингтон хотели бы "большей устойчивости и предсказуемости".
Напомним, замгоссекретаря США провела в Москве переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, замминистра обороны России Александром Фоминым, замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.

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