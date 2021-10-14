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Мария Захарова нашла чёткие слова для визита Виктории Нуланд в Москву
14 октября 2021, 12:45 • 68 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова по итогам визита Виктории Нуланд в Москву нашла чёткие слова для подведения черты. Высказывание получилось предельно дипломатичным, впрочем, как и всегда.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о визите заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Из России Нуланд отбыла накануне, дипломатично отметив, что переговоры оценивает как успешные.
Мария Захарова несколько расширила известную нам позицию.
Несмотря на готовность России, отношения сохраняют "кризисный потенциал", добавила Мария Захарова. В то же время и Москва, и Вашингтон хотели бы "большей устойчивости и предсказуемости".
Напомним, замгоссекретаря США провела в Москве переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, замминистра обороны России Александром Фоминым, замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.
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