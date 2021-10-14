Мария Захарова нашла чёткие слова для визита Виктории Нуланд в Москву

Представитель МИД России Мария Захарова по итогам визита Виктории Нуланд в Москву нашла чёткие слова для подведения черты. Высказывание получилось предельно дипломатичным, впрочем, как и всегда.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о визите заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Из России Нуланд отбыла накануне, дипломатично отметив, что переговоры оценивает как успешные.

Мария Захарова несколько расширила известную нам позицию.

Виктории Нуланд во время её визита в Москву было заявлено о готовности России к налаживанию контактов на всех уровнях, - отметила Захарова.

Несмотря на готовность России, отношения сохраняют "кризисный потенциал", добавила Мария Захарова. В то же время и Москва, и Вашингтон хотели бы "большей устойчивости и предсказуемости".

Напомним, замгоссекретаря США провела в Москве переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, замминистра обороны России Александром Фоминым, замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.