Мария Захарова: На примере моряков мы показали украинскому народу, как его жестоко обманывает собственный МИД

В понедельник вечером, 15 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова стала гостьей программы Андрея и Юлии Норкиных "Простыми словами". Приводим самые интересные фрагменты:

КАК ПОМОГАЮТ ВЫШИНСКОМУ

"КП":

- Были ожидания, что сегодня на Украине хотя бы изменят меру пресечения журналисту Кириллу Вышинскому, которого обвиняют в госизмене. Этого не произошло. Генпрокурор Украины Луценко сказал, что никакой выдачи Вышинского России не будет, как минимум, до решения суда. Бывший глава Совета нацбезопасности и обороны Турчинов выступил с заявлением о том, что Крымский мост может быть уничтожен украинской армией, в том числе крылатыми ракетами, в течение нескольких минут. Как бы вы прокомментировали эти две новости?

Мария Захарова:

- Что касается второй, то можно саркастически поддевать соседей, "троллить" их. Но, мне кажется, уже пришел тот момент, когда надо говорить четко и исключительно в той плоскости, в которой сами же соседи и собираются двигаться и развиваться. Нам было сказано о движении в сторону Запада, европейских ценностей. Все заявления государственных, политических деятелей нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля. И это просто расставит все точки над «i». К чему хотим прийти и какими методами туда гребем. Нет ни конвенций, ни договорно-правовой базы, ни меморандумов, ни соглашений ни в рамках ЕС, ни в рамках более широких – ОБСЕ или Совета Европы, - в рамках которых такие заявления казались бы хотя бы даже нормальными.

А что касается Кирилла Вышинского, это в равной степени относится и к этой ситуации. Кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения политической карьеры и выживания, всем остальным на Украине понятно, что это фарс и абсолютное безумие – держать человека без каких-либо конкретных к нему претензий.

Мария Захарова о деле Вышинского.

"КП":

- Да у них госизмена ему вменяется.

Захарова:

- Госизмена – и все. И держать его год и таким образом! Я читала большое количество заявлений, которые были сделаны Уполномоченными по правам человека – и Татьяной Москальковой, и ее коллегой с украинской стороны, изучала большое количество откликов в соцсетях, в блогосфере - и нашей, и украинской. И все сходятся в том, что с историей с Вышинским в том виде, в котором она нам презентована, нужно что-то делать. Об этом говорят даже самые националистически ориентированные украинские блогеры. Они используют другие выражения, менее дипломатичные, но так это и есть.

Мария Захарова в студии Радио "Комсомольская правда"Фото: Михаил ФРОЛОВ

"КП":

-Мы можем как-то просить содействовать Европу?

Захарова:

- Мы не можем – мы это делаем. Весь этот год. Сейчас был выдан залп господином Дезиром, спецпредставителем ОБСЕ по свободе СМИ. Это было четкое заявление о том, что Вышинского нужно освободить. Если бы мне сказали еще два года назад, что представитель глобальной мировой структуры, в которую входят ведущие западные страны, будет однозначно квалифицировать задержание и содержание под стражей российского журналиста на Украине в качестве недопустимого, я бы не поверила. Но это работа. Она велась нами каждый день.

Нужно делать все для того, чтобы создавать условия колоссального дискомфорта для тех, кто привык жить в зоне комфорта и не замечать проблем российских журналистов.

"КП":

- Вопрос от слушателя Николая: «ОБСЕ призвало освободить Вышинского. Мы от нагрянувшего счастья готовы чуть ли не целовать флаг ЕС. А то, что то же ОБСЕ призвало освободить украинских моряков, мы почему-то забываем. Как же так получается?».

Захарова:

-Тут такая легкая правочка: это две разные организации. И ни к каким флагам не прикладываемся. Я хочу напомнить о тех временах, а они были буквально недавно, когда мы не слышали ни одного слова в поддержку российской позиции, в том числе от упомянутых организаций. Мы прекрасно понимаем, что есть разные страны и разные интересы, и я констатирую то, что позиция в поддержку российского журналиста изменилась. От безразличия и нулевой реакции она перешла в фазу активной поддержки человека, который ни в чем не виноват, который действовал, исходя из своих профессиональных обязанностей, в полном соответствии с законом страны, в которой жил.

Мария Захарова в студии Радио "Комсомольская правда"Фото: Михаил ФРОЛОВ

КЛИМКИН ПОШЕЛ НА ПОДЛОГ

"КП":

-Наше предложение Киеву по украинским морякам остается в силе?

Захарова:

- Мы предали гласности тот факт, что украинской стороне официально была передана дипломатическая нота, в которой говорилось о том, что в соответствии с российским законодательством моряки могут быть освобождены - не от ответственности, а из-под стражи. Это очень важный момент. Корабли могут быть переданы, но под письменные гарантии участия каждого из 24 моряков в досудебном и судебном процессе и сохранности кораблей как вещественных доказательств.

На эту ноту практически молниеносно Россия получила ответ от Украины. Официальный ответ - не персональный ответ чиновника или какого-то политика: мы вас хотим проинформировать, что нас это не интересует ни в каком виде.

Мы поняли, что, видимо, есть некие либо кулуарные игры, либо полный дисбаланс, либо полный сбой работы всех механизмов. Потому что столько говорить о том, что моряков нужно освободить в любом виде - мы же это все слышали и наблюдали. И при этом молниеносно отказаться и направить официальный документ - здесь явно идет речь, может быть, не о подлоге, но точно о дисфункции госаппаратов Украины.

И мы предали это гласности, чтобы украинский народ знал, что его просто обманывают. Обманывают не первый раз. А вот в этом конкретном случае обманывают жестоко. Я тут же получила вопросы от украинских журналистов относительно того, что вы же точно увязали освобождение моряков с признанием статуса Крыма, с теми вопросами, на которые Украина не может пойти. Я сказала: это неправда. И они сослались на Климкина (главу украинского МИДа. - Ред.), который им об этом сказал. Представляете, какая подлость!

Мало того, после нашей публикации украинский МИД в лице Климкина просто был вынужден подтвердить свое негативное отношение к российским предложениям. После этого я сказала: тогда запросите МИД Украины, все-таки там должны быть еще какие-то люди, которые работают. Пусть они предадут гласности сам документ. Мы не будем это делать, документ на стороне Украины. Они были вынуждены это сделать под давлением СМИ. И все увидели реальное российское предложение.

Мы до сих пор кроме заявления президента Зеленского относительно того, что с ним никто не координировался в выработке негативного ответа, никаких иных действий или заявлений от украинской стороны не видели. Кроме негативной реакции, которую, как мы поняли, сформировал Климкин.

Мария Захарова о задержанных украинских моряках.

"КП":

- После этого фарса наши предложения не отозваны?

Захарова:

- Никто не отзывал с нашей стороны… Это было не столько предложение, сколько напоминание Киеву о том, что есть законные механизмы, которые можно задействовать. Соответственно, ни мы ничего не отзывали, ни Киев, собственно, нам тоже ничего иного, кроме негатива, не отправлял.

КТО НА УКРАИНЕ ГЛАВНЫЙ

"КП":

- У нас до сих пор нет ответа на вопрос, кто на Украине главный. А у вас есть это понимание?

Захарова:

- Мы исходим из того, что все-таки президент Украины должен быть главным. Я не уверена, что его команда уже сформирована и заполнила все пространство госорганов исполнительной власти. По крайней мере, этот процесс идет. Я точно не хочу становиться человеком, который каким-то образом поддерживает или не поддерживает президента Украины, - это точно не мои функции. Но, по крайней мере, понять те процессы, которые там происходят, сейчас можно.

Да, были противоречивые заявления относительно минских договоренностей, и не только в контексте непосредственно цитирования названия, а по сути. Мы сейчас все-таки услышали о том, что Украина им привержена. Уже есть не то чтобы результат, но хотя бы определение позиций Киева.

КАНАДСКИЙ МИНИСТР ГОРДИТСЯ ДЕДОМ-НАЦИСТОМ

"КП":

- На Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне представителей России не аккредитовали без объяснения причин. Почему?

Захарова:

- Была выделена группа российских СМИ, которые назвали дезинформаторами. Речь идет о «Спутнике» и Russia Today. Британия пригласила Россию, но пригласила очень интересно. Не аккредитовала крупнейшие российские СМИ, которые реально знакомы на международной арене, которые имеют фантастические, не дутые рейтинги. Сначала отказали в допуске на конференцию представителям двух СМИ, причем обозвали их дезинформаторами, ничего не предъявив. Мы сделали представление: если в течение суток нам не предоставят эту информацию, мы будем считать это просто классическим фейком, который был озвучен на уровне Форин-офис. Что и произошло. Наш заместитель директора Департамента информации и печати заранее подал документы на британскую визу под это мероприятие. Визу он не получил. Ему не было отказано, ему просто не вернули документы в тот день, когда он должен был вылетать. Не вернули даже в дни проведения конференции.

Аналогичную историю проводили в Париже буквально полгода назад. А сейчас, я вас уверяю, подключится еще одна важная европейская столица. Кто главнее, кто громче и кто сильнее будет отстаивать свободу слова.

По итогам конференции глава МИД Великобритании Джереми Хант и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд объявили о запуске новой коалиции за свободу СМИ. Очень интересная история, которая меня просто шокировала, - история деда Фриланд. В 2015 году в интервью газете «Торонто Стар» она рассказала, как ее дед Михайло Хомяк и бабушка, которых она назвала беженцами, покинули пределы Украины после подписания пакта Молотова – Риббентропа. Душераздирающая история вызывала сочувствие у аудитории. Интересно то, что пользователи сетей раскопали документы, мы потом их проверили - это все факты. Из рассекреченных материалов польских госархивов, в том числе и канадского архива провинции Альберта, где находятся личные вещи, письма деда Фриланд. С самого начала Второй мировой войны Хомяк являлся добровольным пособником нацистов. А оккупационные власти зачистили под него место главного редактора газеты «Краковские вести». До Хомяка газетой руководил Моше Кафнер, который погиб в лагере смерти Белжец. Хомяк подружился с так называемым главнокомандующим нацистской прессы в Польше Гасснером и стал руководителем главного нацистского печатного рупора в Галиции. Газета в годы войны пропагандировала антисемитизм, публиковала статьи о формировании 14-й дивизии СС «Галичина» во Львове, восхваляла преступления нацистов, в том числе в Бабьем Яру. В 1945 году Хомяк сбежал в Вену со своими нацистскими кураторами и продолжил деятельность в поддержку Третьего рейха. Потом оказался в Баварии. Там в то время располагалась база разведки сухопутных войск США, и он стал сотрудничать с американской разведкой. Получил полный пансион - это все архивные документы. В таких условиях и формировалась семья. Но не в этом дело. У людей могут быть разные исторические корни, предки.

Мария Захарова о дискриминации российских СМИ на Западе.

"КП":

- Сын за отца не отвечает.

Захарова:

- Вопрос в том, что польская полиция разыскивала Хомяка в связи с военными преступлениями вплоть до его смерти в 80-х годах. А в 2016 году в Твиттере Христя Фриланд сообщила, что гордится дедом. И это человек, который сегодня учит мир свободе журналистики, журналистов, как отделять информацию от дезинформации. Она написала, что Михайло Хомяк «усердно работал над тем, чтобы вернуть свободу и демократию Украине». Вот уровень сегодняшнего шулерства на международном уровне. При этом она не могла не знать, кем он был на самом деле. В 1996 году ее дядя, профессор университета Альберта Джон-Пол Химка опубликовал статью для журнала Канадского института украинских исследований. И там он указывал, что Хомяк являлся главным редактором издания «Краковские вести» в годы войны. А она помогала составлять эту статью.

Когда же правда всплыла, журналисты стали задавать очень неудобные вопросы. В марте 2017 года, когда было объявлено о том, что Канада продлит военно-инструкторскую миссию на западе Украины, она не признала факт пособничества и коллаборационистского прошлого дедушки. Она сказала, что всплывшие в СМИ материалы – очередное проявление «российской дезинформации».

И лишь когда ситуация уже вышла за пределы контроля, она была вынуждена признать эту страницу в истории своей семьи. В ответ на запрос канадского издания The Globe and Mail, уж точно не пророссийского, ее пресс-секретарь заявил: «В течение многих лет министр поддерживала усилия своего дяди по изучению и публикации материалов об этих трудных страницах прошлого ее покойного деда». И этот человек выступает запевалой в некой глобальной истории, связанной с борьбой с дезинформацией и фейками. Мы вообще где? Где находится мир?

О СКАНДАЛЕ С ПРОХОРОВКОЙ

"КП":

- Если на официальном уровне говорится о том, что любые архивные материалы не доказательство, а пропаганда, то зачем нам тогда ездить на эти глобальные конференции?

Захарова:

-Мы много раз слышали эту концепцию: давайте не говорить, не участвовать. Вы понимаете, что будет, если мы вообще не будем говорить? Через пару лет нам расскажут, что мы несколько раз начинали мировые войны, что мы разрушали Европу...

"КП":

- Они все равно это говорят.

Захарова:

- Они не говорят это так, как хотели бы. Сейчас, когда немецкий журналист (из Die Welt. - Ред.) посмел усомниться в подвиге советских солдат под Прохоровкой, ему ответили все. Если бы ему массово не стали прилетать комментарии, если бы ему не приводили цитаты уже современные, вы что, считаете, он бы изменил свою позицию? А он на самом деле изменил статью, внес корректировки.

Давайте не будем забывать о том, что, кроме высокой политики, межгосударственных отношений, есть еще люди. И есть огромное количество людей, у которых растут дети от смешанных браков. И этим людям нужно, чтобы мы им давали эту информацию, чтобы они воспитывали детей на основе фактов.

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