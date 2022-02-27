|
Мария Захарова четырьмя словами ответила на угрозы Романа Цимбалюка
27 февраля 2022, 18:50 • 316 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова четырьмя словами ответила на угрозы Романа Цимбалюка.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на угрозы украинского журналисты Романа Цимбалюка. Последний, по всей видимости, решил высказать свою политическую позицию, однако сделал это не слишком изящно:
Ответ Марии Захаровой был ёмким и чётким. Однако Цимбалюку придётся проявить некоторый креатив, чтобы разобраться в истинном смысле сказанного:
Напомним, ранее Роман Цимбалюк покинул Россию. В течение нескольких лет украинский корреспондент занимался скорее пропагандой, нежели журналистской деятельностью. Несколько недель назад он был вызван на допрос. А затем взял билет и уже, судя по всему, не возвращался в Москву.
Подпишитесь на нас
316
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2022, 22:15
|
24 февраля 2022, 09:10
|
22 февраля 2022, 19:50
|
22 февраля 2022, 13:25
|
24 февраля 2022, 20:50
|
26 февраля 2022, 01:25
|
24 февраля 2022, 11:30