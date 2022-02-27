Представитель МИД России Мария Захарова четырьмя словами ответила на угрозы Романа Цимбалюка.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на угрозы украинского журналисты Романа Цимбалюка. Последний, по всей видимости, решил высказать свою политическую позицию, однако сделал это не слишком изящно:

Вам в Украине капзда, - написал Цимбалюк.

Ответ Марии Захаровой был ёмким и чётким. Однако Цимбалюку придётся проявить некоторый креатив, чтобы разобраться в истинном смысле сказанного:

Тебе лично в рифму, - написала Мария Захарова, одёргивая Цимбалюка.

Напомним, ранее Роман Цимбалюк покинул Россию. В течение нескольких лет украинский корреспондент занимался скорее пропагандой, нежели журналистской деятельностью. Несколько недель назад он был вызван на допрос. А затем взял билет и уже, судя по всему, не возвращался в Москву.