Мария Захарова: Борьба за космос будет критически острой

Выступая на молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», спикер МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос одного из участников о проблемах освоения земной орбиты:

— Борьба за космос будет критически острой. Она выходит на новый этап. И, увы, это этап не освоения внеземного пространства, а именно борьбы за него. Позволю себе исторический экскурс, — напомнила дипломат. — Когда Советский Союз запустил первого космонавта в 1961 году, был разгар Холодной войны. Даже не соперничество государств, а борьба систем — одна система должна была уничтожить другую. И что сделал СССР? Сказал, что космос — он не «Советского Союза». Что космос — арена не соперничества, а сотрудничества. Вы представляете, что это значит: быть первым в момент жесточайшего противостояния — и сказать: мы там не для того, чтобы всем угрожать! Это был подвиг. Не знаю, кто разрабатывал тогда в СССР такие политические смыслы, но они были очень эффективны. И Гагарин проехал по всему миру, рассказывая именно это. Он не угрожал, а призывал к сотрудничеству.

И сейчас мы подходим к ситуации жесточайшей борьбы за лидерство в космосе, и не только мирного, но и военного. Россия и Китай внесли инициативу, что космос должен быть свободен от размещения оружия — но эта инициатива блокируется (сами понимаете кем). Мы выступили за это не потому, что не можем разместить оружие в космосе, а потому, что подходим ответственно, хотим превратить его в место для сотрудничества.

Например, есть очень большая проблема — космический мусор. Но в МИДе и международных организациях есть люди, которые этой темой (международным космическим правом) в данный момент занимаются, — подвела итог Захарова.