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Мария Захарова – обидевшим Лаврова: "Отсмеялись? А теперь посмеюсь я"

29 июня 2021, 16:10  •  656 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова перечислила фейки о статье Сергея Лаврова, в том числе, авторства подшефных Алексея Венедиктова. Последний поспешил ответить на сказанное. "Отсмеялись? А теперь посмеюсь я", - сказала Мария Захарова в своём обращении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала обзор фейков о статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "О праве, правах и правилах". Причём внимание обратила именно на источники информации, работающие в нашей стране - как СМИ-иноагенты, так и телеграм-каналы.
"Это, конечно, булгаковщина в чистом виде. Иностранные артисты, падающие с неба деньги, сеансы чёрной магии с полным разоблачением и целый отряд господ-соврамши", - отметила Мария Захарова.
Дипломат показала, как источники "выхватили жирнейшую наживку - фрагмент о допущении бисексуальности Христа в западных школах". Переварив сказанное, добавили "немного фотошопа" и запустили в сети фейк о том, что Сергей Лавров пользуется ТикТоком при написании своих статей. Мол, ни в одной из образовательных программ на Западе нет упоминания о бисексуальности Христа, а на самом деле подобное было в вирусном видео в соцсети. Оказалось всё не так. Мария Захарова привел ссылка на первоисточник и предложила внимательно с ним ознакомиться. Портал Christian Today с аудиторией в 3 миллиона посетителей в месяц, вещающих из Лондона с филиалом в Нью-Йорке писал об образовательной программе весьма ярко и в деталях.
Особняком среди иноагентов и телеграм-каналов стояла радиостанция "Эхо Москвы". И именно главред "Эха" Алексей Венедиктов одним из первых отреагировал на сказанное Захаровой. Объяснять, зачем радиостанцией был использован фейк, Венедиктов не стал, зато нашёл повод уколоть министра:
"Лавров в своей статье еще перепутал бисексуалов с трансгендерами. Члену КПСС с 1972 года это простительно при защите Иисуса Христа. А мог бы римлян с вавилонянами…."
К слову, на сайте "Эха Москвы", подчеркнём, пост Марии Захаровой был опубликован полностью без купюр под заголовком: "Отсмеялись? А теперь посмеюсь я". Такая фраза, действительно есть в обращении Захаровой к обидевшим Лаврова:
"Хотелось насладиться моментом и дать всем выговориться, - пишет представитель МИД России. - Всё, дорогие мои потребители западных грантов и производители информационных отбросов, отсмеялись? А теперь посмеюсь я. Итак. Барабанная дробь".

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