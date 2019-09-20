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Мария Захарова — об уголовных делах против крымских журналистов: Господин Зеленский, обрати… те внимание на эту ситуацию

20 сентября 2019, 14:39  •  153 • В России

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, украинская прокуратура возбудила дело против крымских журналистов за посещение международной конференции по правам человека в Варшаве.

— На конференции по правам человека и свободе слова, которая началась 16 сентября в Варшаве под эгидой ОБСЕ, участвовала и делегация крымских СМИ, включая крымско-татарский канал «Миллет», чтобы рассказать правду о ситуации на полуострове (подчёркиваю, речь идёт о журналистах, которые жили там задолго до 2014 года), — сказала Захарова. — Однако ряд делегаций — например, украинская — пытались не допустить этого выступления. Украинская делегация пригрозила покинуть зал совещаний, если слово будет дано крымским СМИ, но потом почему-то передумала и осталась.

Зато, по словам Захаровой, позже на Украине возбудили уголовное дело за участие крымских журналистов в конференции по свободе слова в Варшаве «за нарушение порядка выезда представителей оккупационных СМИ с оккупированной территории» (цитата).

— Сейчас на Украине новая, «прогрессивная» власть. Господин [президент Украины Владимир] Зеленский, обрати… те внимание на эту ситуацию, — потребовала спикер МИД РФ, используя интонационный оборот, который Зеленский любил употреблять в разгар своей избирательной кампании.

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