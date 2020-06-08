Мария Захарова — о получении статуса посла: Настроение рабочее, мы три месяца в состоянии полной мобилизации

Во вторник указом Президента группе российских дипломатов был присвоен статус Чрезвычайных и Полномочных Послов. В их числе оказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это высший дипломатический ранг — не только для «собственно послов» в зарубежных странах, но и самых успешных сотрудников московской высотки на Смоленке.

Сайт kp.ru одним из первых поздравил Захарову с новым качеством — и спросил, с какими эмоциями та встречает это известие:

— Настроение рабочее, три месяца находимся в состоянии практически полной мобилизации в связи с несвойственной МИДу функцией по содействию вывозу россиян — но при этом реализуемой ежедневно, круглосуточно. Работаем сплочённо, в едином порыве с нашими ведомствами, — ответила kp.ru Мария Захарова, имея в виду дипломатическую помощь с вывозом десятков тысяч соотечественников, застрявших за рубежом из-за коронавирусной блокады.

Некоторые такие случаи бывают особенно сложными: например, как уже писала «КП», согласование процедур вывоза двух десятков россиян с Фиджи заняло почти 60 дней.