Мария Захарова - Чубайсу: Почему «значительная часть населения живет бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства

17 января глава «Роснано» Анатолий Чубайс написал на сайте одной из крупнейших российских радиостанций пост под названием «А теперь следите за руками». Где выдвинул радикальный тезис: «Россия — страна бедная, значительная часть населения живёт бедно или очень бедно».

Для понимания контекста — сам пост посвящён реформе российской энергетики (за которую Чубайс отвечал в начале нулевых) и завершается призывом адресно повысить её стоимость: «правильно создать ситуацию, когда богатые платят [за электричество] больше, а бедные — на том же уровне», — предлагает автор.

Но недоумение в широких кругах вызвало даже не это предложение, а поднятая Чубайсом тема «российской бедности». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила ему в своём фейсбуке:

«Пост называется «Следите за руками». Анатолий Борисович, неужели за Вашими?

1. Россия — богатейшая страна.

2. А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета», — написала Захарова.

Напомним, в 1990-е годы, когда создавалась нынешняя экономическая система России, Анатолий Чубайс последовательно был главой Комитета РФ по управлению госимуществом; заместителем председателя правительства; руководителем Администрации при президенте Ельцине и, наконец, министром финансов РФ. Затем на рубеже веков возглавил РАО «ЕЭС России», разукрупнив прежде единую энергосистему страны на 23 независимых компании, в большинстве своём — частные. Сейчас 63-летний управленец руководит концерном «Роснано».

Однако самым известным (и наиболее спорным) его детищем по сей день остаётся «ваучерная приватизация» первой половины девяностых. По мнению критиков данной реформы, бывшие советские госпредприятия были распроданы за бесценок. Их работники действительно получили долю собственности «своих» заводов в виде ценных бумаг — ваучеров, но на фоне повальной нищеты стали продавать «ничего не значащие» бумаги за бесценок. В результате реальными владельцами большинства активов стали олигархи.