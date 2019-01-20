Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спящие проснулись, атака на Путина. Коммунисты, либералы - одна методичка
"Люди прыгали с балконов в пижамах и нижнем белье": СМИ рассказали о с...
Работа аэропортов США находится под угрозой из-за плохой погоды. Многие рейсы из...
Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о конфликте в Донбассе
Главная / В России

Мария Захарова - Чубайсу: Почему «значительная часть населения живет бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства

20 января 2019, 14:55  •  178 • В России

17 января глава «Роснано» Анатолий Чубайс написал на сайте одной из крупнейших российских радиостанций пост под названием «А теперь следите за руками». Где выдвинул радикальный тезис: «Россия — страна бедная, значительная часть населения живёт бедно или очень бедно».

Для понимания контекста — сам пост посвящён реформе российской энергетики (за которую Чубайс отвечал в начале нулевых) и завершается призывом адресно повысить её стоимость: «правильно создать ситуацию, когда богатые платят [за электричество] больше, а бедные — на том же уровне», — предлагает автор.

Но недоумение в широких кругах вызвало даже не это предложение, а поднятая Чубайсом тема «российской бедности». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила ему в своём фейсбуке:

«Пост называется «Следите за руками». Анатолий Борисович, неужели за Вашими?

1. Россия — богатейшая страна.

2. А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета», — написала Захарова.

Напомним, в 1990-е годы, когда создавалась нынешняя экономическая система России, Анатолий Чубайс последовательно был главой Комитета РФ по управлению госимуществом; заместителем председателя правительства; руководителем Администрации при президенте Ельцине и, наконец, министром финансов РФ. Затем на рубеже веков возглавил РАО «ЕЭС России», разукрупнив прежде единую энергосистему страны на 23 независимых компании, в большинстве своём — частные. Сейчас 63-летний управленец руководит концерном «Роснано».

Однако самым известным (и наиболее спорным) его детищем по сей день остаётся «ваучерная приватизация» первой половины девяностых. По мнению критиков данной реформы, бывшие советские госпредприятия были распроданы за бесценок. Их работники действительно получили долю собственности «своих» заводов в виде ценных бумаг — ваучеров, но на фоне повальной нищеты стали продавать «ничего не значащие» бумаги за бесценок. В результате реальными владельцами большинства активов стали олигархи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

178
Источник
Похожие новости
19 января 2019, 16:09
«На удивление уверен в себе»: адвокат рассказал о состоянии обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана
20 января 2019, 14:55
Мария Захарова - Чубайсу: Почему «значительная часть населения живет бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства
20 января 2019, 16:39
30 легендарных танков Т-34, прибывших из Лаоса, встали на оборону Москвы
Загрузка...
19 января 2019, 14:39
Путин в мире животных: 25 фото президента
19 января 2019, 17:54
Украине предложили помочь Японии отобрать у России Курилы
20 января 2019, 16:39
Украинский политолог назвал повод для войны с Россией, и он безумен
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
20 января 2019, 02:09
"Достоинство победило разум": Дудчак об Украине, закупающей российскую нефт...
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сер...
20 января 2019, 02:09
Каждый рискует быть прозванным "москальским провокатором": Азаров о поведен...
20 января 2019, 05:24
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубай...
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет Путина и как Запад пытался нажиться на Балканах
14 января 2019, 01:09
"Хотят вернуться домой живыми": Солдаты ВСУ отказались выходить на позиции в Донбассе
19 января 2019, 14:39
Путин в мире животных: 25 фото президента
14 января 2019, 07:39
"Эти джентльмены не понимают ни интересов России, ни ее тактики": Кедми – о том, почему Запад пугает российская политика
17 января 2019, 18:24
Почему мы не отдаем Украине Януковича, а Елену Бойко отдали?
19 января 2019, 19:39
Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
17 января 2019, 00:39
Бойко - в тюрьме, а Макаревич - в совете по культуре: Коротченко о высылке из России критиковавшей Киев журналистки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.