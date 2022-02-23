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Мария Захарова - Борису Джонсону: "Спасибо за признание. Это бесценно"
23 февраля 2022, 18:00 • 458 • Политика
Мария Захарова ответила на заявление Бориса Джонсона с угрозами в адрес России: "Спасибо за признание. Это бесценно".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, угрожающего пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание RT. Джонсон ранее настаивал, что пересмотр состоится силами правительства страны.
Отдельно дипломат пояснила, что угрозы Британии в адрес России и их исполнение обернутся ответными мерами со стороны Москвы. Уже сейчас британские журналисты могут пообщаться с немецкими, чтобы уточнить, как реализуются ответные меры. Как известно, ранее в России запретили вещание "Дойче Велле":
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