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Мария Захарова - Борису Джонсону: "Спасибо за признание. Это бесценно"

23 февраля 2022, 18:00  •  458 • Политика
Мария Захарова ответила на заявление Бориса Джонсона с угрозами в адрес России: "Спасибо за признание. Это бесценно".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, угрожающего пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание RT. Джонсон ранее настаивал, что пересмотр состоится силами правительства страны.
То есть всё-таки британское Правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиа-регулятор, в чём нас пытались убедить столько лет, - ответила Мария Захарова, добавив. - Спасибо за признание. Это бесценно".
Отдельно дипломат пояснила, что угрозы Британии в адрес России и их исполнение обернутся ответными мерами со стороны Москвы. Уже сейчас британские журналисты могут пообщаться с немецкими, чтобы уточнить, как реализуются ответные меры. Как известно, ранее в России запретили вещание "Дойче Велле":
Кстати, многое о проблеме симметрии в международных отношениях может рассказать и корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд, ставшая разменной монетой в играх британского правительства против российских журналистов, - добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном телеграм-канале.

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