Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа в ужасе от украинских беженцев. Как просители убежища "отблагодарили...
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
"Байден лично прилетел к Зеленскому": Украинский депутат показал "...
Тоталитарный газ вылечил Европу от либерализма. Рыночек больше ничего не решает....
Главная / Политика

Мария Шукшина ёмко поддела "элитку": "Не хочется быть грубой, но"

14 марта 2022, 08:05  •  189 • Политика
Актриса Мария Шукшина ёмко поддела "элитку", которая сейчас отчётливо показывает своё истинное лицо. "Не хочется быть грубой, но…", - написала она в своём Telegram-канале.
В частности, Шукшина сравнила сегодняшнюю "элиту" с "элитными рептилиями от заводчика".
"Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная "элитка" - прямое следствие воспитания того самого "заводчика", который расплодил свои "питомники" во всех сферах культуры (беЗкультурья !)", - написала она.
При этом Шукшина отметил, что в какой-то момент "заводчику" было так удобно, да и сами рептилии не сопротивлялись – "хорошо кормили, постоянный температурный режим".
Однако теперь, когда многие из них поняли, что "заводчик заболел и в ближайшее время скончается", а привычный уклад жизни уже начал меняться, многие из них стали "шипеть, кусаться и расползаться".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


189
Источник
Похожие новости
14 марта 2022, 02:15
Нэнси Пелоси назначила нового президента Украины и переименовала страну
14 марта 2022, 02:15
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
14 марта 2022, 02:15
Зеленский всё-таки сбежал: очередной фейк офиса разоблачён
14 марта 2022, 00:30
Россия и Украина изменили формат переговоров: В Кремле дали пояснение
14 марта 2022, 00:30
Иран сказал своё слово, эксперт расставил акценты: "Мы можем дать пощёчину американцам"
14 марта 2022, 04:00
Пентагон не скрывает паники из-за биолабораторий на Украине, и понятно почему
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 марта 2022, 02:50
Стали известны последствия удара по Яворовскому полигону Львовской области
14 марта 2022, 02:15
Нэнси Пелоси назначила нового президента Украины и переименовала страну
14 марта 2022, 02:15
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
14 марта 2022, 02:15
Зеленский всё-таки сбежал: очередной фейк офиса разоблачён
14 марта 2022, 00:30
"Почему Зеленский – зло": Что на самом деле пишут американские СМИ об Украи...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2022, 10:05
Рогозин поставил Киеву ультиматум: "Хочу, чтобы услышали"
11 марта 2022, 09:25
"Сколько ещё "Градов" осталось у нациков?": Горловка снова под массированным огнём ВСУ
13 марта 2022, 07:30
Новые преступления: Неонацисты устроили грабеж в Мариуполе, сопротивлявшихся безжалостно убивали
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 09:25
Волноваха освобождена: Минобороны России выступило с заявлением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.