Мария Шукшина ёмко поддела "элитку": "Не хочется быть грубой, но"

Актриса Мария Шукшина ёмко поддела "элитку", которая сейчас отчётливо показывает своё истинное лицо. "Не хочется быть грубой, но…", - написала она в своём Telegram-канале.

В частности, Шукшина сравнила сегодняшнюю "элиту" с "элитными рептилиями от заводчика".

"Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная "элитка" - прямое следствие воспитания того самого "заводчика", который расплодил свои "питомники" во всех сферах культуры (беЗкультурья !)", - написала она.

При этом Шукшина отметил, что в какой-то момент "заводчику" было так удобно, да и сами рептилии не сопротивлялись – "хорошо кормили, постоянный температурный режим".

Однако теперь, когда многие из них поняли, что "заводчик заболел и в ближайшее время скончается", а привычный уклад жизни уже начал меняться, многие из них стали "шипеть, кусаться и расползаться".