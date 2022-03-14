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Мария Шукшина ёмко поддела "элитку": "Не хочется быть грубой, но"
14 марта 2022, 08:05 • 189 • Политика
Актриса Мария Шукшина ёмко поддела "элитку", которая сейчас отчётливо показывает своё истинное лицо. "Не хочется быть грубой, но…", - написала она в своём Telegram-канале.
В частности, Шукшина сравнила сегодняшнюю "элиту" с "элитными рептилиями от заводчика".
"Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная "элитка" - прямое следствие воспитания того самого "заводчика", который расплодил свои "питомники" во всех сферах культуры (беЗкультурья !)", - написала она.
При этом Шукшина отметил, что в какой-то момент "заводчику" было так удобно, да и сами рептилии не сопротивлялись – "хорошо кормили, постоянный температурный режим".
Однако теперь, когда многие из них поняли, что "заводчик заболел и в ближайшее время скончается", а привычный уклад жизни уже начал меняться, многие из них стали "шипеть, кусаться и расползаться".
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