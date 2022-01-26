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Мария Шукшина рассказала об ультиматуме правительству

26 января 2022, 17:25  •  173 • Политика
Актриса Мария Шукшина рассказала об ультиматуме дальнобойщиков Канады к своему правительству. "Выбрать одно из двух: либо правительство уходит в отставку, либо снимаются все мандаты", - сообщила она.
В Канаде более 150 000 дальнобойщиков уже четвёртый день съезжаются со всей страны в Оттаву, к зданию парламента, для участия в акции протеста "Конвой Свободы 2022". Об этом рассказала актриса Мария Шукшина со ссылкой на своих канадских подписчиков.
Речь идёт об акции протеста против коронавирусных ограничений. В ней участвуют не только канадские, но и американские дальнобойщики. Они поставили правительству Канады ультиматум.
Выбрать одно из двух: либо правительство уходит в отставку, либо снимаются ВСЕ мандаты. Обещали не сдвинуться с места, пока не будет выполнено одно из этих требований,
- написала Шукшина в своём Telegram-канале.
Она добавляет, что народ поддерживает дальнобойщиков: снабжает их бензином, едой, ночлегом, приветствует конвой и днём, и ночью в 27-ми градусные морозы. Однако есть и противники протеста. Они обзывают участников акции террористами и устраивают хакерские атаки на сайты, связанные с протестом.

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