Мария Шукшина рассказала об ультиматуме правительству

Актриса Мария Шукшина рассказала об ультиматуме дальнобойщиков Канады к своему правительству. "Выбрать одно из двух: либо правительство уходит в отставку, либо снимаются все мандаты", - сообщила она.

В Канаде более 150 000 дальнобойщиков уже четвёртый день съезжаются со всей страны в Оттаву, к зданию парламента, для участия в акции протеста "Конвой Свободы 2022". Об этом рассказала актриса Мария Шукшина со ссылкой на своих канадских подписчиков.

Речь идёт об акции протеста против коронавирусных ограничений. В ней участвуют не только канадские, но и американские дальнобойщики. Они поставили правительству Канады ультиматум.

Выбрать одно из двух: либо правительство уходит в отставку, либо снимаются ВСЕ мандаты. Обещали не сдвинуться с места, пока не будет выполнено одно из этих требований,

- написала Шукшина в своём Telegram-канале.

Она добавляет, что народ поддерживает дальнобойщиков: снабжает их бензином, едой, ночлегом, приветствует конвой и днём, и ночью в 27-ми градусные морозы. Однако есть и противники протеста. Они обзывают участников акции террористами и устраивают хакерские атаки на сайты, связанные с протестом.