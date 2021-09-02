Мария Шукшина "идёт на таран": Заявление в правительстве обсудили в прямом эфире

Получая правительственную награду, Мария Шукшина высказалась об одной из главных бед России. Речь Шукшиной накануне Юрий Пронько обсудил с экспертами в прямом эфире, отметив, что актриса "идёт на таран".

Россию поразил вирус бескультурья, считает актриса Мария Шукшина. Об этом она заявила во вторник, 31 августа, во время своей речи на церемонии награждения в здании правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил Марии Шукшиной медаль "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Актриса поблагодарила главу правительства, но отметила, что в России существует серьёзная проблема.

Чтобы с гордостью носить на груди медаль за заслуги перед Отечеством, надо об Отечестве и говорить правду. А правда в том, что у нас беда,

- отметила Шукшина, об этом мы писали чуть раньше.

Накануне важное заявление Марии Шукшиной в эфире "Первого русского" в рамках авторской программы "Царьград. Главное" обсудил наш ведущий Юрий Пронько вместе с актрисой Ольгой Будиной:

Может, Шукшина, что называется, обостряет? Может быть, ваша коллега идёт на таран и в присутствии премьер-министра, других чинов под камеры делает такое заявление, которое действительно должно быть властью воспринято и услышано? Но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что эти слова будут услышаны. Насколько Мария отобразила в своих словах ту проблему, которая существует?

Ольга Будина, поздравив Марию Шукшину с наградой, подчеркнула, что считает правильными попытки коллеги обращать внимание на "вирус бескультурья". Кроме того, Будина добавила, что готова привести и свои доказательства самой настоящей диверсии, направленной на разрушение нашего общества. Полная версия дискуссии доступна в эфире Царьграда - в видеоверсии программы.