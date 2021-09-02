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Мария Шукшина "идёт на таран": Заявление в правительстве обсудили в прямом эфире
02 сентября 2021, 12:00 • 389 • Политика
Получая правительственную награду, Мария Шукшина высказалась об одной из главных бед России. Речь Шукшиной накануне Юрий Пронько обсудил с экспертами в прямом эфире, отметив, что актриса "идёт на таран".
Россию поразил вирус бескультурья, считает актриса Мария Шукшина. Об этом она заявила во вторник, 31 августа, во время своей речи на церемонии награждения в здании правительства России.
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил Марии Шукшиной медаль "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Актриса поблагодарила главу правительства, но отметила, что в России существует серьёзная проблема.
- отметила Шукшина, об этом мы писали чуть раньше.
Накануне важное заявление Марии Шукшиной в эфире "Первого русского" в рамках авторской программы "Царьград. Главное" обсудил наш ведущий Юрий Пронько вместе с актрисой Ольгой Будиной:
Ольга Будина, поздравив Марию Шукшину с наградой, подчеркнула, что считает правильными попытки коллеги обращать внимание на "вирус бескультурья". Кроме того, Будина добавила, что готова привести и свои доказательства самой настоящей диверсии, направленной на разрушение нашего общества. Полная версия дискуссии доступна в эфире Царьграда - в видеоверсии программы.
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