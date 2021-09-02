Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе тран...
Главная / Политика

Мария Шукшина "идёт на таран": Заявление в правительстве обсудили в прямом эфире

02 сентября 2021, 12:00  •  389 • Политика
Получая правительственную награду, Мария Шукшина высказалась об одной из главных бед России. Речь Шукшиной накануне Юрий Пронько обсудил с экспертами в прямом эфире, отметив, что актриса "идёт на таран".
Россию поразил вирус бескультурья, считает актриса Мария Шукшина. Об этом она заявила во вторник, 31 августа, во время своей речи на церемонии награждения в здании правительства России.
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил Марии Шукшиной медаль "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Актриса поблагодарила главу правительства, но отметила, что в России существует серьёзная проблема.
Чтобы с гордостью носить на груди медаль за заслуги перед Отечеством, надо об Отечестве и говорить правду. А правда в том, что у нас беда,
- отметила Шукшина, об этом мы писали чуть раньше.
Накануне важное заявление Марии Шукшиной в эфире "Первого русского" в рамках авторской программы "Царьград. Главное" обсудил наш ведущий Юрий Пронько вместе с актрисой Ольгой Будиной:
Может, Шукшина, что называется, обостряет? Может быть, ваша коллега идёт на таран и в присутствии премьер-министра, других чинов под камеры делает такое заявление, которое действительно должно быть властью воспринято и услышано? Но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что эти слова будут услышаны. Насколько Мария отобразила в своих словах ту проблему, которая существует?
Ольга Будина, поздравив Марию Шукшину с наградой, подчеркнула, что считает правильными попытки коллеги обращать внимание на "вирус бескультурья". Кроме того, Будина добавила, что готова привести и свои доказательства самой настоящей диверсии, направленной на разрушение нашего общества. Полная версия дискуссии доступна в эфире Царьграда - в видеоверсии программы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





389
Источник
Похожие новости
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
02 сентября 2021, 01:00
"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
02 сентября 2021, 08:20
"Дальше Воркуты не сошлют": Школьник поправил Путина и случайно стал "жертвой режима"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под...
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зе...
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
02 сентября 2021, 01:00
"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в точности
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать"
30 августа 2021, 00:35
В Египте оценили планы России на расширение близ Суэцкого канала
29 августа 2021, 19:05
Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма
28 августа 2021, 23:50
Шойгу рассказал о "вишенке на торте" с военными России, недоступной США
29 августа 2021, 19:05
Выступление русского бойца на "АрМИ-2021" завершилось возгласами восхищения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.