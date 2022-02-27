Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операци...
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
Радикалы начали разбегаться из Украины, власть имитирует зачистку «Правого секто...
Главная / Политика

Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднадоело"

27 февраля 2022, 07:45  •  115 • Политика
Запад вводит ряд жёстких ограничений на участие России в спортивных соревнованиях, отключает наши банки от платёжных систем, запрещает полёты над Европой.
В пятницу, 25 февраля Запад ввёл несколько жестких ограничений в отношении России:
— финал футбольной Лиги чемпионов перенесли из Петербурга в Париж.
— в Сочи отменили "Формулу-1" в конце сентября этого года
— Россию исключили из Совета Европы.
— в отношении пяти российских банков введены санкции
— отменили рейсы в Европу наших авиакомпаний
И так далее (подробнее читайте здесь). В ответ на это Мария Шукшина в своём телеграм-канале написала:
Убедительная просьба к западным неколлегам исключить Россию ещё из ВОЗ и ВТО, а то уже порядком надоело.
Кстати, политический обозреватель Андрей Перла объяснил, почему санкции для русских являются благом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


115
Источник
Похожие новости
26 февраля 2022, 20:05
Турция закрыла русским кораблям проливы? Зеленский и тут получил "нож в спину"
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
26 февраля 2022, 21:50
Mastercard воспользовалась лазейкой против русских банков - источник
26 февраля 2022, 21:50
Не шутка: Байден назвал начало третьей мировой войны альтернативой санкциям против России
26 февраля 2022, 21:50
"Не тревожься ни о чём": В США пустили издевательскую рекламу на фоне трансляции с Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
27 февраля 2022, 01:55
Русские без "шенгена": Захарова объяснила, против кого на самом деле санкци...
27 февраля 2022, 02:30
Захарова не подтвердила запрет на визы для россиян из-за санкций
27 февраля 2022, 07:06
Геополитический вызов: как в МИД России ответили на возможное принятие Финляндии и Шв...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2022, 10:05
Бербок объяснили, чем могут обернуться её угрозы России
22 февраля 2022, 02:20
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
25 февраля 2022, 08:30
Над Киевом сбита ракета: горят жилые дома
24 февраля 2022, 22:35
Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блогеры
26 февраля 2022, 01:25
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
25 февраля 2022, 00:20
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от бандеровских кричалок
21 февраля 2022, 17:00
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.