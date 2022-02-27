Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднадоело"

Запад вводит ряд жёстких ограничений на участие России в спортивных соревнованиях, отключает наши банки от платёжных систем, запрещает полёты над Европой.

В пятницу, 25 февраля Запад ввёл несколько жестких ограничений в отношении России:

— финал футбольной Лиги чемпионов перенесли из Петербурга в Париж.

— в Сочи отменили "Формулу-1" в конце сентября этого года

— Россию исключили из Совета Европы.

— в отношении пяти российских банков введены санкции

— отменили рейсы в Европу наших авиакомпаний

И так далее (подробнее читайте здесь). В ответ на это Мария Шукшина в своём телеграм-канале написала:

Убедительная просьба к западным неколлегам исключить Россию ещё из ВОЗ и ВТО, а то уже порядком надоело.

Кстати, политический обозреватель Андрей Перла объяснил, почему санкции для русских являются благом.