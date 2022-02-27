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Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднадоело"
27 февраля 2022, 07:45 • 115 • Политика
Запад вводит ряд жёстких ограничений на участие России в спортивных соревнованиях, отключает наши банки от платёжных систем, запрещает полёты над Европой.
В пятницу, 25 февраля Запад ввёл несколько жестких ограничений в отношении России:
— финал футбольной Лиги чемпионов перенесли из Петербурга в Париж.
— в Сочи отменили "Формулу-1" в конце сентября этого года
— Россию исключили из Совета Европы.
— в отношении пяти российских банков введены санкции
— отменили рейсы в Европу наших авиакомпаний
И так далее (подробнее читайте здесь). В ответ на это Мария Шукшина в своём телеграм-канале написала:
Кстати, политический обозреватель Андрей Перла объяснил, почему санкции для русских являются благом.
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