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Мария Шукшина показала уморительные фото чешского политика

23 января 2022, 22:55  •  236 • Политика
Актриса и общественный деятель Мария Шукшина показала уморительные фото чешского политика.
Актриса Мария Шукшина поделилась ссылкой на видео, присланное ей в Facebook, а также несколькими скриншотами, отражающими нашу современную реальность. В кадре - чешский политик, чьё умение носить маску стало мемом.
Маску политик надел на рот и нос, однако она оказалась коротковата. Кроме того, в пылу дискуссии свою защиту чех практически съел. Получилось довольно комично. Марии Шукшиной ролик прислали с коротким комментарием: "Посмеялась я. Не важно, что говорит (чешский политик), а важно КАК говорит". И, действительно, обаяние этого мужчины было уникальным:
"Вот и я посмеялась", - согласилась Мария.
Надо сказать, комментарии самих чешских зрителей были куда менее лестными. Дело в том, что видео стало вирусным ещё в феврале прошлого года. И тогда политику придумывали самые разные сравнения, в том числе, нелицеприятные.
Отметим, маски остаются нашими постоянными спутниками. С приходом "омикрона" требования стали жёстче. Так, в одном только Петербурге, по информации "Невских новостей", выявляют тысячи случаев этого штамма ковида. "Омикрон" гораздо более заразен своих предшественников, потому и следует защищать себя всеми возможными способами.

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