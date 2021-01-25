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Мария Шукшина показала самый гнусный пример обмана наших детей: "Родители, включайте мозг"
25 января 2021, 10:45 • 369 • Политика
По следам прошедших в выходные акций протеста Мария Шукшина показала мама и папам самый гнусный пример обмана наших детей. "Родители, включайте мозг", - призвала актриса.
Актриса Мария Шукшина прокомментировала спровоцированные в субботу, 23 января, шествия в городах России, названные акциями протеста в поддержку Алексея Навального. Шукшина уверена, что "невооружённым глазом видно, как было срежиссировано одновременное "действо". В то же время следует понимать: организаторы шествий прекрасно видят, как использовать уже имеющиеся настроения масс, недовольных расслоением:
"Ясное дело, что бурление масс - логичный итог той ямы между обнищавшим народом и олигархатом, совершенно попутавшим берега в своей ненасытности, которая образовалась за последние два с лишним десятилетия", - пишет Мария Шукшина в личном телеграм-канале.
Шукшина полагает, что репетиция марша "горячих голов" в России прошла "по методикам цветных революций". Более того, актриса пишет, что "использование в качестве "мяса" неокрепших морально юнцов - последнее, что можно придумать для запуска бурления масс". Однако не принимать во внимание триггеры, которыми волнуют наших людей, нельзя. В противном случае "весь год мы будем, к сожалению, наблюдать то, что наблюдали вчера". Кстати, накануне так называемая команда Навального уже обещала каждую неделю проводить акции протеста. Более того, Россию авторы этого ультиматума назвали страной-террористом, будто текст для заявления писали в США...
Отдельно Мария Шукшина обратилась к родителям детей, которых вчера отпустили на акции:
"Родители, включайте мозг: контролируйте своих чад, иначе расхлебывать стадное чувство участия в "перформансах", флешмобах для выработки адреналина и фоток для соцсетей придётся всей России, задумайтесь, пожалуйста, о будущем, - написала Мария Шукшина, добавив: - Знаю по своим, вчера обомлела от вопроса: "Мам, а как ты относишься к Навальному?" И это самое гнусное, что можно было сделать с нашими детьми, ну, помимо дистанта, конечно".
Кстати, Nation News показали, как так называемые митингующие устраивали провокации против сотрудников правоохранительных органов. Впрочем, их разумнее назвать профессиональными активистами...
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