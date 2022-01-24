Мария Шукшина опубликовала сводку с доходами чиновников

Доходы чиновников во время пандемии поднялись примерно в два раза. Шукшина опубликовала сводку.

За год пандемии COVID-19 доходы чиновников, борющихся с болезнью, значительно выросли. Сводку за 2018-2020 годы опубликовала у себя в Telegram-канале актриса Мария Шукшина.

По её данным, вице-премьер России Татьяна Голикова, курирующая борьбу с COVID-19 в России, в 2018-2019 годах заработала 14 с лишним миллионов рублей. В 2020 году её доходы выросли до 40 384 281 рубля.

В свою очередь главный санитарный врач России Анна Попова в 2018-2019 годах имела доход в 10-11 миллионов рублей. В 2020 году она сумела заработать 18 390 854 рубля.

По мнению Шукшиной, такой резкий рост доходов в пандемию выглядит довольно подозрительно. Она не исключает, что это как-то связано с продвижением массовой вакцинации от COVID-19.

Стоит отметить, что каково бы ни было отношение к этому вопросу, прививка от коронавируса по-прежнему является наиболее надёжным способом защиты от болезни, в том числе от нового штамма "омикрон". Исследование итальянских учёных показало, что русская вакцина "Спутник V" вдвое эффективнее защищает от новой разновидности коронавируса в сравнении с западными препаратами.