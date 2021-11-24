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Мария Шукшина напомнила о своей речи в Белом доме, обращаясь к врачам
24 ноября 2021, 16:30 • 171 • Политика
Актриса Мария Шукшина призвала не разделять людей и напомнила о своей речи в Белом доме, где говорила о том же самом.
Актриса и общественный деятель Мария Шукшина ответила на письмо врачей, пригласивших её в красную зону вместе с другими противниками обязательной вакцинации от ковида.
Мария Васильевна в своём обращении говорит о том, что людей не следует сталкивать лбами, деля на "условных прививочников и антипрививочников".
- добавила Мария Шукшина.
О попытке разделить людей, как напомнила актриса, она говорила и в Белом доме 31 августа этого года. В этом выступлении, как рассказывал ранее Царьград, помимо всего прочего, речь шла о "вирусе бескультурья", поразившем Россию.
О тревогах врачей - авторов письма Царьград писал ранее. Их опасения также понятны. В письме авторы обратились к спикерам среди политиков, общественных и культурных деятелей, высказывавшимся против обязательной вакцинации. Медики призвали оппонентов побывать в красных зонах и моргах, чтобы убедиться в сложности пандемии коронавируса и тяжести течения заболевания у ряда больных.
Вакцинация от коронавируса в России проводится добровольно. Прививки от ковида считаются единственным действенным способом сокращения числа случаев заболевания. Все применяемые в России вакцины проверены и безопасны, о чём ранее не раз заявляли в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о своей ревакцинации, отметив, что испытал ещё и назальную вакцину от ковида.
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