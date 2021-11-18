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Мария Шукшина дала свой рецепт против "зёрен гнусности"

18 ноября 2021, 07:00  •  35 • Политика
Актриса и общественный деятель Мария Шукшина отреагировала на решение суда по делу телеканала МУЗ-ТВ, оштрафованного за пропаганду гомосексуализма в эфире. В комментарии Шукшина дала свой рецепт против "зёрен гнусности".
МУЗ-ТВ, напомним, понесёт наказание после скандальной премии, где певец Филипп Киркоров разыграл свадьбу с блогером Давой, а например, Даня Милохин пришёл в платье. Впрочем, женский наряд надел не только Милохин, но и некто Игорь Синяк - грузный молодой человек, называющий себя бьюти-блогером, щеголял в чёрной комбинации.
Возрастной ценз премии телеканала был обозначен как 6+. Однако нарушения прослеживались явные, в связи с чем председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев и направил заявление в Роскомнадзор. Накануне стало известно, что МУЗ-ТВ оштрафовали на 1 млн рублей. А редактора телеканала Андрея Разыграева - на 100 тысяч рублей.
Мария Шукшина, комментируя решение суда, дала более эффективный рецепт:
Штрафы для таких - что слону дробина, законы должны быть жёстче - запрет персонажам на концерт, например, а то "сеять" зёрна гнусности так и будут продолжать...
В деталях о скандале в эфире МУЗ-ТВ и решении суда Царьград рассказывал ранее.

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