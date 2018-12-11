«Мария не намерена оговаривать себя»: что известно о новом судебном заседании в США по делу Бутиной

Находящаяся под арестом в США Мария Бутина готова изменить показания относительно своей вины и приступить к сотрудничеству с американскими властями, сообщает телеканал ABC со ссылкой на соглашение со следствием, якобы подписанное девушкой. При этом в среду, 12 декабря, в суде округа Колумбия должно пройти очередное слушание по делу. Между тем отец россиянки Валерий Бутин заявил, что его дочь не будет признавать правонарушения, которых не совершала. Он также добавил, что трёхмесячное содержание в одиночной камере отрицательно сказалось на психическом и физическом состоянии Марии. Как отмечают эксперты, на Бутину оказывают «беспрецедентное давление».

Россиянка Мария Бутина, задержанная в США в июле, готова изменить показания относительно степени своей вины и приступить к сотрудничеству с федеральными и местными властями. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на соглашение со следствием.

Летом 30-летняя девушка отвергла обвинения в сговоре с целью ведения на территории США деятельности в пользу зарубежного государства, а также в том, что она действовала в качестве незарегистрированного агента иностранного государства.

Согласно данным американского телеканала, Бутина признаёт, что действовала в США «под руководством российского официального лица», которым якобы является заместитель председателя Банка России Александр Торшин, который вышел на пенсию в конце ноября. С апреля он находился под антироссийскими рестрикциями Вашингтона в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

При этом отмечается, что сделку со следствием Бутина якобы подписала в субботу, 8 декабря. Максимальное наказание за «обвинение в сговоре» равняется пяти годам тюремного заключения. Как пояснили в американском СМИ, россиянку может ожидать более мягкий приговор, но это будет зависеть от уровня сотрудничества со следствием, а позднее девушку могут депортировать в Россию.

Как добавляет Bloomberg, признание вины не означает, что Бутина пойдёт на сотрудничество с американскими властями или окажется в тюрьме.

«В 2010 году в рамках схожего дела Анна Чапман и девять других «спящих агентов, тайно работавших в США в интересах России» признали себя виновными, после чего их передали Москве в обмен на других заключённых», — говорится в материале агентства.

Кроме того, стало известно, что суд столичного округа Колумбия назначил дату новых слушаний по делу Бутиной на среду, 12 декабря. Также судебная инстанция удовлетворила совместное ходатайство обвинения и защиты об «изменении» заявления россиянки о признании вины.

Между тем отец арестованной в США гражданки РФ Валерий Бутин в беседе с RT отметил, что не располагает информацией о возможном сотрудничестве Марии с американскими властями.

«В различных СМИ опубликованы сведения о предстоящей сделке Марии и прокуратуры США. Я не располагаю такими сведениями, а вся дискуссия вокруг процессуальных документов без наличия материалов дела является спекуляцией. Мария не намерена оговаривать ни себя, ни кого-либо другого. Она не намерена признавать не совершённые ею правонарушения», — заявил Валерий Бутин.

Кроме того, он назвал «абсолютным вымыслом или ложью» публикации о получении гражданства США. Помимо этого, отец Бутиной указал на критическую ситуацию относительно «финансирования юридической защиты» дочери и попросил о поддержке.

«Из пяти месяцев заключения практически три месяца Мария содержится в одиночной изоляции, что не может не сказаться отрицательно на её психическом и физическом состоянии. Сложно сказать, сколько времени может вынести обычный человек такую пытку», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение очередным ужесточением тюремного режима для Бутиной, которая 22 часа в сутки находится в полной изоляции, что негативно сказывается на её здоровье.

«Наша соотечественница стала жертвой русофобии, которая сейчас, к сожалению, набрала невиданные обороты в Вашингтоне», — поясняла Захарова.

«Американцы формируют русофобский информационный фон»

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также считает, что на Марию Бутину в США оказывается беспрецедентное давление — как психологическое, так и физическое.

«Любой человек, окажись он в таких условиях, под невероятным прессингом, может пойти на соглашение, признать всё что угодно. Я не исключаю, что такой вариант есть. Понятно, что она не является шпионкой российского правительства, но то, что американцы формируют информационный фон, даже имидж российской «шпионки» на Западе, — это, безусловно, так. Цели одни — создать уже не коммунистическую шпиономанию, а современную русофобскую», — указал Блохин в разговоре с RT.

Как считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта, публикации американских СМИ по делу Бутиной можно трактовать по-разному.

«Так как надёжной информации нет, можно предполагать как истинность этой информации, так и то, что она носит психологический характер воздействия на российскую сторону, на родственников, мол, перестаньте предпринимать усилия: Бутина уже сдалась и идёт на сделку со следствием, шум поднимать не надо», — сказал эксперт.

По его словам, ситуация, очевидно, серьёзно подрывает возможности полноценного культурного и научного обмена между двумя странами.

«А то, что она лишена юридической помощи, то, что она задержана по сомнительным причинам, что в данном случае США берут на себя право судить гражданина любой страны, исходя из своих сегодняшних интересов и приоритетов, — это уходит на второй план. То, что она в одиночной камере, с ней трудно общаться нашим дипломатам и родственникам, действительно, наверное, говорит о том, что её пытаются «обработать» в необходимом направлении, чтобы она призналась», — пояснил Почта в беседе с RT.