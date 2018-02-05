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Мария Максакова : «Я не отказывалась от родительских прав на своих старших детей!»

05 февраля 2018, 23:54  •  96 • В России

Звезда оперной сцены Мария Максакова, которая по-прежнему проживает со своим младшим сыном Иваном Вороненковым в Киеве, снова оказалась в центре обсуждений.

Журналисты программы «Новые русские сенсации» заявили, что Мария Максакова отказалась от родительских прав на своих старших детей, отцом которых является бизнесмен Владимир Тюрин.

Напомним: именно Тюрина украинские силовики назвали заказчиком убийства Дениса Вороненкова, мужа Марии Максаковой.

С Тюриным Мария Максакова не общается. А вот со своими старшими детьми Людмилой и Ильей поддерживает связь.

Плюс ко всему журналисты сообщили, мол, отец певицы Петер Андреас Ингенберс скончался от тяжелой болезни еще месяц назад. Но прощание с ним пока не состоялось, поскольку родственники Марии ждут, когда она прилетит на похороны отца в Россию.

«КП» дозвонилась до Марии Максаковой, чтобы узнать ее версию этих событий.

- Когда мы с Денисом (Вороненковым) уехали в Украину, он (Владимир Тюрин) силой забрал сына Илью из Суворовского училища. Хотя сыну нравилось там учиться, - рассказывает «КП» Мария Максакова. - Он (Тюрин) забрал Илью еще до убийства Дениса. Вполне возможно, он уже тогда планировал устранение моего мужа. Забрал ребенка из училища, а потом, мотивируя тем, что на нем два уголовных дела, из-за которых он может отправиться в следственный изолятор, он у меня выпросил, чтобы я написала, что согласна с тем, что дети временно проживают с отцом. Якобы детей у него могут забрать, он будет сидеть в СИЗО, а детей отдадут опекунам. Я не отказывалась от родительских прав на своих детей! Все эти заявления журналистов - глупость полнейшая. Это был документ об определении места жительства детей. Я написала, что не возражаю, что дети будут временно проживать с отцом. Причем, я подписала эту бумагу в одностороннем порядке. Моя-то подпись заверена у нотариуса. Но все равно этот договор ничтожен, не имеет юридической силы, поскольку там нет подписи отца моих старших детей. Дети вырастут, придут в себя и сделают правильный выбор - будут жить со мной.

Мария Максакова в кругу родственников. Снимок сделан 5 февраля на поминках отца Максаковой ФОТО Личный архив

- Пишут еще, что похороны вашего отца откладываются, ваша семья ждет, когда вы прилетите в Москву.

- Про отца история сложная. Я не знаю, почему его куда-то возили на лечение, не спросив меня... Похоронили его сегодня. Прощание прошло на его родине в Германии. Я сегодня там была. Только моей мамы на похоронах не было…

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Копия соглашения об определении места жительства несовершеннолетних детей, переданная в распоряжение "Комсомольской правды".

Копия соглашения об определении места жительства несовершеннолетних детей, переданная в распоряжение "Комсомольской правды".

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