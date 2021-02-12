Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо...
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
Главная / Украина

Мария Бутина заявила о намерении освободить украинских политзаключенных

12 февраля 2021, 18:45  •  266 • Украина
Симферополь, 12 февраля. Член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила о намерении проработать вопрос освобождения политзаключенных, которых сегодня держат на Украине. Ей как никому другому известно, что такое пробыть в застенках в чужом государстве.
«Я сейчас только вникаю в эту ситуацию. Более того то, что произошло с крымскими гражданами, одна из причин моей поездки сюда (Бутина на несколько дней приехала в Крым. — Прим.ФАН). Именно выяснение деталей этой ситуации и понимание, о каком вообще количестве людей мы говорим.
Поэтому у нас сейчас есть идеи, как можно к этой проблеме подойти, потому что еще в декабре 2019 года президент говорил о важности понимания, составления списков тех людей, которые находятся сейчас потенциально под статьей уголовного кодекса Украины просто за то, что они крымчане, и безусловно этот вопрос нужно решать. Но нужно решать его ответственно», — пояснила Мария Бутина.
Ранее сообщалось, что Мария Бутина допустила вероятность вхождения других регионов Украины в состав России вслед за Крымом.
Автор: Сергей Воробьев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



266
Источник
Похожие новости
11 февраля 2021, 21:40
Украина отказывается от западных стандартов мовы
12 февраля 2021, 13:15
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
12 февраля 2021, 15:05
На Украине начались веерные отключения электроэнергии из-за нехватки угля
11 февраля 2021, 19:50
«Страх и ужас»: экс-депутат Рады заявил, что Украину превращают в концлагерь
11 февраля 2021, 19:50
США унизили Украину дареным холодильником и третьесортной вакциной
11 февраля 2021, 01:30
Молдавские журналисты устроили провокацию на границе с Приднестровьем
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2021, 11:55
Назван источник финансирования Тихановской
06 февраля 2021, 22:30
Украина возмутилась, что в Крыму заблокировали террористические и лживые ресурсы
11 февраля 2021, 21:40
Украина отказывается от западных стандартов мовы
12 февраля 2021, 13:15
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
07 февраля 2021, 01:15
Зеленскому предложили открыть Крымский фронт
08 февраля 2021, 18:30
Как оказалась в главном оружейном ведомстве «воюющей» Украины длинноногая блондинка Татьяна Ужвий, и каковы её цели
09 февраля 2021, 19:15
Америка привела в конфуз Украину холодильником для вакцины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.