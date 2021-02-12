|
Мария Бутина заявила о намерении освободить украинских политзаключенных
12 февраля 2021, 18:45 • 266 • Украина
Симферополь, 12 февраля. Член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила о намерении проработать вопрос освобождения политзаключенных, которых сегодня держат на Украине. Ей как никому другому известно, что такое пробыть в застенках в чужом государстве.
Ранее сообщалось, что Мария Бутина допустила вероятность вхождения других регионов Украины в состав России вслед за Крымом.
Автор: Сергей Воробьев
Подпишитесь на нас
Загрузка...
266
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2021, 11:55
|
06 февраля 2021, 22:30
|
11 февраля 2021, 21:40
|
12 февраля 2021, 13:15
|
07 февраля 2021, 01:15
|
08 февраля 2021, 18:30
|
09 февраля 2021, 19:15