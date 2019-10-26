Мария Бутина вернулась в Россию

В московском аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет с Марией Бутиной на борту. Лайнер коснулся взлетно-посадочной полосы в 11:28 по мск. Россиянку депортировали на родину после того, как она отбыла весь срок заключения в американской тюрьме.

Мария Бутина возвращается в Россию.В пятницу в Таллахасси, штат Флорида, Бутина была освобождена после 15-месячного пребывания в американской тюрьме (c) Ruptly

Напомним, что нашу соотечественницу арестовали в июле 2018 года по обвинению в шпионаже. Ее несколько месяцев держали в нечеловеческих условиях, постоянно будили по ночам и выводили на прогулки лишь в темное время суток.

Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл прокомментировал ее дело.По словам Дрисколла, выдвинутые в адрес Марии обвинения были ошибочными (c) Ruptly

Такое обращение сильно давило на девушку, и в декабре она решила пойти на сделку со следствием, признав вину по одному из пунктов - участие в сговоре с целью установление неофициальных связей с имеющими власть американцами.

Мария Бутина в самолёте.Первые кадры с Марией Бутиной в самолете, который доставит ее в Россию (c) Ruptly

В апреле 2019-го Бутину приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Из этого срока были вычтены девять месяцев, которые россиянка провела в следственном изоляторе. Процесс депортации стартовал 24 октября.

Самолет с Марией Бутиной на борту, вылетевший в 1:00 мск из Майами, приземлился в аэропорту "Шереметьево"

Сайт kp.ru писал, что в субботу, 26 октября, девушку посадили в самолет, который вылетел из Майами в Москву в 01:00 мск. Уже с борта лайнера Мария сообщила, что с нетерпением ждет возвращения на родину. В аэропорту ее встречал папа, Валерий Бутин.