Мария Бутина решила признать перед американским судом свою вину

Гражданка России Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в "конспиративной деятельности" в пользу Москвы, решила отказаться от заявления о своей невиновности и признать вину.

Гражданка России Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме по обвинению в том, что она занималась "конспиративной деятельностью" в пользу Москвы, действуя как российский агент, решила изменить свою позицию.

Как сообщили адвокаты Марии, она отказывается от заявления, в котором называет себя невиновной, и хочет признать свою вину. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Однако в чем именно признать себя виновной решила Бутина, издание не уточняет.

В американских СМИ опубликован судебный документ, в котором говорится о том, что защита Бутиной обратилась с просьбой организовать слушания, во время которых девушка изменит свои показания. При этом из-под стражи Мария освобождена не будет.

Как уже предложили СМИ, возможно, Бутина готова пойти на сделку с правосудием и признать вину в некоторых нарушениях. В каких именно — станет известно в ходе судебного разбирательства.

Между тем у Марии, которая с середины июля находится в тюрьме, кончаются деньги на оплату услуг защитников. Об этом заявил ее отец Валерий Бутин. Для того, чтобы и дальше оплачивать работу адвокатов, потребуется несколько миллионов рублей.

Ранее сообщалось о слишком жестких условиях содержания Бутиной в американском изоляторе, где она продолжает находиться все это время.