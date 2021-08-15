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Мария Бутина: "Американцы применяют пытки"
15 августа 2021, 22:10 • 100 • Политика
Общественник и журналист Мария Бутина рассказала, как устроена американская система исполнения наказаний. "Американцы применяют пытки", - заявила девушка.
Бутина, которая успела отсидеть часть срока в США по обвинению в работе иностранным агентом, подтвердила слухи о применении пыток в американских тюрьмах.
- заявила Бутина в интервью Обществу "Царьград".
Бутина также отметила, что чаще всего в американские тюрьмы попадают люди без детства, которые выросли на улице среди наркоманов и проституток. Общество обвиняет их в неуважительном отношении к окружающим, хотя само отказывало им в любви и понимании, когда они только формировались как личности.
О применении пыток также ранее заявляли правозащитники. В частности, утверждалось, что в американской тюрьме Гуантанамо, куда люди попадают без суда и следствия, заключённых надолго сажают в тесные клетки, где нельзя встать в полный рост, и пытают их музыкой.
Напомним, что Бутина была приговорена судом США к 18 месяцам тюрьмы по обвинению в работе иностранным агентом. Девушка отбыла только часть срока. Русские дипломаты смогли добиться её освобождения и экстрадиции.
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