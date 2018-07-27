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Мария Бутина пожаловалась на проблемы с питанием в изоляторе в США

27 июля 2018, 04:09  •  51 • Политика

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Посольство России в США указало в четверг на проблемы с питанием в следственном изоляторе, где находится арестованная в Вашингтоне россиянка Мария Бутина. Об этом говорится в размещенном в Facebook сообщении российской дипмиссии.

Дипломаты 26 июля посетили россиянку. Несмотря на то, что она "чувствует она себя нормально, жалоб нет", сотрудники посольства указали на то, что у нее "есть проблемы с питанием".

"По нашей просьбе ей выдано второе одеяло. В помещениях общего пользования есть доступ к телевидению", - сообщили в посольстве.

Однако дипломаты подчеркнули, что "по непонятным причинам ее пока не выводят на прогулки, хотя режимом это предусмотрено". "Неудобство доставляет круглосуточный надзор - ночью каждые 15 минут включается свет", - отмечается в сообщении.

Поддержка и помощь

Посольство России в США заявило, что будет добиваться освобождения Бутиной. "Будем добиваться освобождения Марии. Следующее посещение намечено на четверг, 2 августа. Продолжим оказывать ей консульское содействие и всяческую поддержку", - отметили дипломаты.

Бутина, как указано в сообщении, "выразила мнение, что ее преследуют за политические взгляды".

"В ближайшее время Марии будет предоставлена возможность звонить по телефону. Она также сможет получать корреспонденцию, направленную на адрес тюрьмы", - сообщили в дипмиссии.

"Мария просила передать привет родителям. Сказала, что твердо намерена доказывать свою невиновность", - говорится в сообщении посольства.

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