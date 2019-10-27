Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Саммит "нормандской четверки" зависит от исхода спора Зеленского с &qu...
США охотятся за гражданами России по всему миру: Посольство РФ пристыдило америк...
Евгений Спицын. 80 лет назад нынешние министры РФ мели бы дворы
Антон Алиханов - о "плане захвата НАТО Калининградской области": А нам не страшн...
Главная / В России

Мария Бутина: «До последнего я боялась, что что-то пойдет не так и меня домой не вернут»

27 октября 2019, 17:09  •  54 • В России

Последнее, что Мария помнит из свободной жизни, как вместе с приятелем готовилась к переезду. Потом в дверь постучали...

«Там стояли 12 сотрудников ФБР с автоматами. На меня надели наручники и отвезли в тюрьму. Больше я свободы не видела вплоть до вчерашнего дня» , - вспоминает Мария.

Бутину в аэропорту Шереметьево ждали десятки журналистов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Девушку арестовали 15 июля 2018 года. Долгих 18 месяцев она пробыла в заключении по обвинению в "шпионаже". 26 октября свободным человеком (но с запретом посещать США ближайшие 10 лет) Мария Бутина ступила на родную землю в аэропорту «Шереметьево».

- Сразу после прилета все, кто помогал Марии, собрались вместе чтобы поговорить и обсудить произошедшее, – рассказал «КП» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Она рассказала много всего про эти 1,5 года в американской тюрьме.

Мария Бутина в самолёте.Первые кадры с Марией Бутиной в самолете, который доставит ее в Россию (c) Ruptly

Первые несколько месяцев Бутину держали в так называемом режиме сегрегации. В холодной одиночной камере, без возможности нормально поспать, так как будили каждые два часа, с отсутствием возможности увидеть солнечный свет, так как прогулки при таком режиме предполагаются только ночные.

«Чем я занималась в этой одиночной камере? Рисовала. До этого вообще, кстати, не умела этого делать. А тут цветными карандашами на конвертах для писем я рисовала героев мультиков — Микки Мауса, Дональда Дака и других. Потом эти конверты я посылала близким».

Марию встречал с самолета отец.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- После того как я обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а она в свою очередь к компетентным органам в США, Марию с режима сегрегации перевели, - объяснил Иван.

Но и в обычном режиме было очень непросто. Как рассказала правозащитникам Бутина, дождаться медицинской помощи в тюрьме невозможно.

Вышел Сорос из тумана… (Уроки от всемирного «филантропа» II)

Представитель МИД Мария Захарова в Шереметьево.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ее там просто нет. Ни высокая температура, ни какие-то боли никого особо не интересуют. Главное, чтобы никто не умер, за этим следят. А так даже таблетки элементарные можно получить только через суд. Пишешь запрос и ждешь неделями. У меня отлетела пломба, я написала заявление, ждала-ждала. Потом, спустя несколько недель попала-таки к врачу. Он посмотрел и выдал мне зубную нить. Все.»

Отец Бутиной ждет возвращения дочери в московском аэропорту.Ожидается, что борт с Бутиной приземлится в Шереметьево в субботу 26 октября в районе полудня по московскому времени (c) Ruptly

После СИЗО Бутину перевели в тюрьму. Там она работала на кухне и жила в помещении на 104 человека.

«Русских в американских тюрьмах очень мало. Практически нет. Я сидела в основном с американками. Работала на кухне. Надсмотрщики издевались над нами постоянно. Могли кидаться яйцами. Один раз вдруг пришел к нам на кухню, построил всех и стал демонстративно есть перед нами арбуз. Сидельцам такие изыски не положены, конечно. Но это ладно, можно все выдержать. В тюрьме нередки были случаи, когда заключенные беременели от надсмотрщиков. Никто ни с чем не разбирался, а беременную просто напросто переводили в другую тюрьму подальше от глаз».

Последние дни в американской тюрьме Мария практически не спала. «Да я все эти год и 4 месяца практически не спала. Но перед освобождением особенно. Все боялась, что что-то пойдет не так и меня не отправят домой. Издевались надо мной до последнего. Вплоть до того, что не давали позвонить отцу, хотя это положенный мне звонок, чтобы сообщить каким рейсом и куда я прилетаю. Я волновалась, что папа меня не встретит. Слава Богу, на борту нашлись добрые люди, которые дали мне сделать звонок. Это после я уже узнала и про журналистов и про то, что меня тут ждали в Москве и знали как я лечу».

Бутина намерена заняться правозащитной деятельностью. Так же продолжить работу по легализации оружия в РФ и защите самооборонщиков. А пока же она просто хочет отдохнуть и прийти в себя. В ближайшие дни из Москвы он улетит в родной Барнаул.

- В американской тюрьме жизнь далеко не сахар, как многие думают, - говорит вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Мария, думаю, еще много чего про это расскажет чуть попозже. Но есть еще абсолютно ужасные по условиям содержания тюрьмы Тайланда, где сидят сотни наших россиян. В арабских странах, в Великобритании, В Европе. Очень многие наши соотечественники нуждаются в помощи, оказавшись в неволе в чужой стране. Так что наша работа в этом направлении будет продолжаться и дальше.

Мария Бутина встретилась с отцом после 15 месяцев в американской тюрьме.Мария Захарова также не смогла сдержать слез при встрече (c) Ruptly

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
27 октября 2019, 17:09
Мария Бутина: «До последнего я боялась, что что-то пойдет не так и меня домой не вернут»
26 октября 2019, 23:09
«Я не сдалась, потому что не имею права»: как Марию Бутину встретили в России
27 октября 2019, 12:09
«Я никогда не пытался отмазываться»: экс-заключённый рассказал о насилии и условиях пребывания в пермской колонии
27 октября 2019, 08:54
«Уже сейчас нейросеть способна обыгрывать людей»: каковы возможности российского комплекса моделирования боевых действий
27 октября 2019, 13:54
Аль-Багдади мертв? Но дело его живет
27 октября 2019, 02:24
«Готовы к любым сюрпризам»: какие задачи сможет выполнять российский комплекс С-300ПС в Таджикистане
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 октября 2019, 05:54
Европа и Россия: транспорт и мусор
27 октября 2019, 12:24
"Самозванцы": ВСУ открестились от националистов, устроивших перепалку с Зел...
27 октября 2019, 00:39
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины об "опыте пятилетней войны с Росс...
27 октября 2019, 12:24
В постели, на троне, на земле и на море. Две Екатерины Великие
27 октября 2019, 12:09
«Я никогда не пытался отмазываться»: экс-заключённый рассказал о насилии и условиях п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2019, 01:54
"Грузинские снайперы" сдали заказчиков расстрелов на майдане: Всё организовали Парубий, Пашинский и Саакашвили
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
21 октября 2019, 22:54
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
20 октября 2019, 17:54
"Найти ей хорошего мужа. Из Чечни": Предложение Кадырова для журналистки возбудило Ходорковского и "главного либерала"
24 октября 2019, 06:24
На чём будем делать "Сарматы" и Су-57? Станки могут и отключить!
26 октября 2019, 16:54
"Сдача Украины с потрохами": Кучма устроил новую истерику из-за "формулы Штайнмайера"
26 октября 2019, 03:54
«Она получала информацию через постель»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.