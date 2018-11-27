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Мариупольских детей вывели на пляж копать окопы

27 ноября 2018, 23:09  •  152 • В России

По случаю "военного положения", которое уже ввел Петр Порошенко, детям из реабилитационных центров Мариуполя отменили уроки. Вместо занятий их погрузили в автобусы и повезли на "передовую", к берегу Азовского моря, где они поступили в распоряжения украинских военных, которые заняты укреплением береговой линии у поселка Рыбацкий на случай "атаки с моря". Об этом сегодня рассказывает мариупольский портал mrpl.city.

"Собралось человек 50. Это не действующая линия фронта, естественно, туда мы бы не повезли детей. Но это потенциальная линия, здесь могут произойти случаи атаки с моря - российские десантные корабли на самом деле недалеко. Превратиться в линию фронта этот участок может за несколько минут. Поэтому мы сейчас здесь помогаем солдатам навести порядок – некоторые окопы чуть-чуть заросли, в арсенале лопаты, перчатки. Это наша поддержка в этой безумной ситуации в связи с тем, что случилось в Керченском проливе. Мы отменили занятия и это, я думаю, хороший урок патриотизма. Кроме того до наших приемных домов отсюда лишь 300 метров", - заявил mrpl.city руководитель Благотворительного фонда "Республика Пилигрим", приемный отец 33 детей, капеллан украинской армии Геннадий Мохненко.

А еще "благотворитель" рассказал журналистам, что воспитанники его центра давно помогают украинским солдатам: с первых дней войны – изготавливали печки, плели сетки, привозили необходимые вещи. Правильно, а зачем учиться, если их президент только и говорит о приближающейся войне?

"Сегодня самому младшему участнику трудового десанта 9 лет", - показал капеллан журналистам мальчугана с лопатой, и заверил их, что работы "продолжатся сегодня до полудня, так как синоптики прогнозируют дождь".

Похоже, что копать детям окопы теперь придется от рассвета до заморозков, или получать знания о том, что с рытьем траншей сейчас отлично справляются армейские машины инженерных войск.

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