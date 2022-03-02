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Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление

02 марта 2022, 11:15  •  132 • Политика
Собственный мэр покинул Мариуполь. И теперь, понимая, что националистические батальоны будут уничтожены, он, отбежав подальше, просит о помощи. Как подчеркнул Борис Рожин, заявление получилось весьма истеричным.
Накануне стало известно, что Мариуполь полностью окружён военными Донбасса, которые соединились с ВС России. Цель - освободить город от украинских националистических батальонов, которые взяли людей в заложники, надеясь прикрыться ими, как живым щитом.
Для тех, кто ещё мог покинуть город, были организованы зелёные коридоры. Сегодня они будут закрыты.
О том, что Мариуполь уже в котле, сообщалось в течение последних дней. А накануне и вовсе выяснилось, что мэр города Вадим Бойченко решил не рисковать собой. Оставив людей, он тайно покинул Мариуполь, о чём сообщал корреспондент "Донбасс сегодня". Противостояние Бойченко наладил лишь в соцсетях. Как отмечает военный эксперт Борис Рожин:
Мэр Мариуполя, скрывающийся в Запорожье, истерит в интернете, что нацикам и ВСУшникам срочно нужна помощь. Город-то окружен. Сил на деблокаду города у ВСУ сейчас очевидно нет.
Все детали операции России на Украине - в специальном разделе "Первого русского".

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