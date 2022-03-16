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Мариуполь почти под полным контролем, боевики забились в угол - Кадыров

16 марта 2022, 22:30  •  229 • Политика
Мариуполь в настоящий момент находится почти под полным контролем Вооружённых сил России. Украинские боевики-националисты забились в угол, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, члены украинского националистического батальона "Азов"* спрятались на территории металлургического завода "Азовсталь".
Практически вся территория города уже под контролем Вооружённых сил России. Боевики батальона "Азов" и их единомышленники, как и подобает трусливым шакалам, забились в угол. Ожидают неминуемой кончины за толстыми стенами "Азовстали",
- пишет Кадыров в Telegram.
Глава Чечни заметил, что уроки натовских инструкторов прошли для националистов даром. Радикалы взяли в привычку спасаться бегством. Армия России тем временем обеспечивает защиту мирного населения и снабжает его всем необходимым. Многие люди с радостью приветствуют силы спецоперации.
* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.

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