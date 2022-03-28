Мариуполь освободят в ближайшие дни: Кадыров изменил стратегию чеченских бойцов

В Чечне заявили, что глава республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Добавляется, что стратегия действий чеченских бойцов скорректирована, чтобы в ближайшие дни освободить город.

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Подробностями об этом поделился министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он рассказал, что с целью поднятия боевого духа чеченских бойцов в Мариуполе глава Чечни лично прибыл в город. При этом глава Чечни приехал не с пустыми руками. Кадыров привёз с собой дополнительное техническое оснащение.

Дополнительно подкорректирована и разработана дальнейшая стратегия действий бойцов из Чеченской Республики,

- сообщил Ахмед Дудаев в беседе с "РИА Новости".

Отмечается, что новая стратегия позволит освободить город от остатков украинских радикалов уже в ближайшие дни.