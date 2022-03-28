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Мариуполь освободят в ближайшие дни: Кадыров изменил стратегию чеченских бойцов
28 марта 2022, 18:20 • 518 • Политика
В Чечне заявили, что глава республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Добавляется, что стратегия действий чеченских бойцов скорректирована, чтобы в ближайшие дни освободить город.
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Подробностями об этом поделился министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Он рассказал, что с целью поднятия боевого духа чеченских бойцов в Мариуполе глава Чечни лично прибыл в город. При этом глава Чечни приехал не с пустыми руками. Кадыров привёз с собой дополнительное техническое оснащение.
- сообщил Ахмед Дудаев в беседе с "РИА Новости".
Отмечается, что новая стратегия позволит освободить город от остатков украинских радикалов уже в ближайшие дни.
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