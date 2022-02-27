Мариуполь окружён. Первый котёл пошёл - военкор Блохин

Военный корреспондент Олег Блохин сообщил, что Мариуполь окружён. "Первый котёл пошёл", - добавил военкор.

Военный корреспондент Олег Блохин сообщил, что Мариуполь был окружён Народной милицией ДНР. Ранее собеседники Царьграда в Донбассе сообщали, что нацистские формирования пытались занять дома на окраинах города, чтобы вести бой с защитниками Донбасса.

Семён Пегов - также военкор, автор проекта WarGonzo, уточняет, что операция "Мариупольский котёл" проходит в круглосуточном режиме.