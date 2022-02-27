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Мариуполь окружён. Первый котёл пошёл - военкор Блохин

27 февраля 2022, 22:35  •  325 • Политика
Военный корреспондент Олег Блохин сообщил, что Мариуполь окружён. "Первый котёл пошёл", - добавил военкор.
Военный корреспондент Олег Блохин сообщил, что Мариуполь был окружён Народной милицией ДНР. Ранее собеседники Царьграда в Донбассе сообщали, что нацистские формирования пытались занять дома на окраинах города, чтобы вести бой с защитниками Донбасса.
Семён Пегов - также военкор, автор проекта WarGonzo, уточняет, что операция "Мариупольский котёл" проходит в круглосуточном режиме.
Реактивная артиллерия НМ ДНР продолжает наносить удары по бандформированиям праворадикалов и сочувствующим им украинским силовикам, - пояснил Пегов.

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