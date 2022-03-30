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Мариуполь напоминает Грозный времен войны. Горожане намерены восстановить то, что разрушено ВСУ

30 марта 2022, 04:45  •  56 • Политика
Мариуполь посетил депутат Госдумы России, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он отметил, что полуразрушенный город напоминает ему Грозный времен войны.
На месте разрушенного мариупольского роддома побывали депутаты России. Был среди них и депутат Государственной думы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он рассказал о множестве фейков, связанных с роддомом, которыми Украина буквально засыпала Запад.
Так, писали, что войска России его уничтожили, что погибли врачи, медсестеры, дети. На самом деле – это ложь, говорит Бородай. Он показал на места, где стояли украинские оружия, техника – прямо под окнами здания. Именно здесь находился опорный пункт нацбатальона "Азов"*.
"Была история с беременной женщиной. Тоже фейк. Она оказалась военнослужащей Украины. А после еще и стояла в очереди за гуманитарной помощью", - сказал депутат.
Александр Бородай добавил, что в настоящее время город напоминает ему Грозный времен войны.
"Все города времен войны примерно одинаковые. Я понимаю, что это наш русский город, который мы все равно восстановим, и он будет краше и лучше", - отметил политик.
Кстати, затронул Бородай и вопрос нежелания части жителей Мариуполя эвакуироваться из города. По его слова, здесь можно увидеть "Донецкий сценарий".
"Они очень упорные и цепляются за свои дома, за свою родину малую со страшной силой. Хотя условия здесь, мягко говоря, не очень... Самые шаткие натуры уже уехали, а самые крепкие собрались здесь быть до конца, до полного восстановления города, - рассказал депутат. - Местные подходят и спрашивают, что здесь будет – Украина, ДНР? Я отвечаю очень просто – Россия. Потому что ДНР – это тоже Россия".
По словам политика, спецоперация на Украине будет доведена до полного и окончательного финала. "А финал будет во Львове. И пусть не кричат, что война пришла к ним. К ним пришла не война, а всего-навсего справедливость", - подытожило он. Эти слова Бородай произнес на месте гибели мирных людей, попавших под обстрел восемь лет назад.
* террористическая организация, запрещенная в России.

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