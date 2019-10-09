Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну

Есть на карте мира такие места, куда в последние 5 лет практически не ступала нога российского журналиста. Это - половинка Донбасса, оставшаяся под контролем Киева, - города и поселки, живущие между миром и войной. Во всех смыслах - с одной стороны ДНР и ЛНР, с другой Украина. И чем ближе к линии фронта, тем сложнее и напряженнее. Мариуполь, Славянск, Краматорск… «Красная зона», как ее называют на военном жаргоне. Попасть сюда теперь можно что с одной стороны, что с другой только через несколько блокпостов по паспорту с местной пропиской, либо по пропуску, который выписывает СБУ. И вся власть (нелегально) здесь в руках военных и добровольческих батальонов «Азов», «Айдар», «Донбас»...

Но мы нашли способ поговорить с людьми, живущими по ту сторону фронта. Настоящими сталкерами в этой «красной зоне» для нас стали местные блогеры.

БЛОКПОСТЫ В СЕТИ И РАЗГОВОРЫ ШЕПОТОМ

Блокпосты, вроде бы, не распространяются на Интернет. Два клика - и ты, например, в сообществе «типичный Мариуполь». Либо же на вылизанном цензурой сайте городских новостей. «В Мариуполе прошел день города, на его проведение потрачено 5 миллионов гривен»; «Пугаться не надо, в среду зазвучат сирены: будет проведена плановая проверка средств оповещения»; «Бездомный чуть не съел щенка»; «В зоне АТО в сутки прозвучало 26 залпов. Пострадавших нет»...Такой винегрет официальных новостей.

А вот поговорить с кем-либо из местных жителей в личной переписке или тем более по телефону - оказалось вообще нереально. Люди запуганы и очень боятся.

- Если кто-то узнает про такие разговоры - сразу же домой нагрянет СБУ. Извините, до свидания, - было самым частым ответом на мои вопросы.

И тут же следовала блокировка в соцсети. Так что блокпосты и тут...

Лишь через знакомых, с массой рекомендаций и уверений, что я никого никому не выдам даже под страхом смертной казни, удалось-таки найти смельчаков.

- Записывай электронный адрес, - передает практически конспиративной почтой знакомая из Харькова. - Только в теме письма напиши «По поводу овечьей пряжи», иначе человек не ответит.

Так я созвонилась со Славянском. В городке Волноваха я «наводила справки по поводу жилья». Ну а Мариуполь разговаривал со мной шепотом из какого-то подъезда по закрытому каналу в мессенджере.

16 июня 2018 года - Мариупольь. На памятнике великому князю Киевскому Святославу официальный плакат киевской пропаганды. А неофициальные надписи «Здесь все равно будет ДНР» регулярно появляются на улицах города. Но итут же закрашивают.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВОЛНОВАХА: «СТРАШНО ГОВОРИТЬ, ЧТО ДУМАЕШЬ»

Город в непосредственной близости от линии фронта. До Донецка - рукой подать, 20 километров. Под Волновахой 22 мая 2014 шли кровопролитные бои. Одни из самых жестоких за все время войны в Донбассе.

- Божечки, как надоела уже эта война, - первое, что сказала мне Ольга (имя изменено, - ред.). - Мы так мечтаем, чтобы блокпосты эти убрали, чтобы мы могли спокойно ездить по Донецкой области, как раньше. Сколько семей разделено, сколько трагедий! У меня один сын по одну сторону, другой по другую. Так и живем. Я туда-сюда мотаюсь, а они друг-друга 5 лет уже не видели. Это горе, настоящее. Жизнь очень изменилась. Просто страшно жить. Страшно говорить то, что думаешь. Если кто неосторожный заводит тему, на него сразу шикают: думай, что говоришь и где вообще находишься! Вот и сейчас я с вами разговариваю, а коленки дрожат.

В «красной зоне» за все 5 лет ни разу не вводили комендантский час. Формально город живет обычной жизнью.

Какая тут обычная. У нас у всех подвалы в боевой готовности, и сумка с едой и документами собрана. По вечерам все по домам сидят, опасно выходить. Грохот и залпы до сих пор. В основном летит с Украины в сторону Донецка. В Волновахе полно военных на улицах... Самый страшный момент был в ноябре 15-го, когда Донецкий аэропорт бомбили. Знаете, когда «Пионы» (203-мм самоходная пушка, - ред.) запускали, то окна и двери вышибало в домах. Никогда не забуду тот день, дочка маленькая гуляла во дворе, а тут такой рев ужасный. Она, бедная, прибежала вся белая от страха. Только в квартиру забежала, сразу под одеяло и мгновенно уснула. От стресса, наверное. Я после этого все пионы в огороде повыдрала…

Путин обсудил с Совбезом Эрдогана Последствия обстрела поселка Еленовка в Донецкой области 7 октября 2019 года. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

ЗА ДВУМЯ ПЕНСИЯМИ

Что удивительно, население Волновахи с приходом войны увеличилось.

- До 2014 официально было 26 тысяч человек. Когда война началась, все побежали кто куда. Молодежи много в Европу подалось. А потом потихоньку вернулись. Здесь дом, жилье. Но сейчас население стало вовсе раза в два больше, если по прописке. В основном за счет пенсионеров. Они с той стороны фронта приезжают и регистрируются здесь ради выплат, конечно. Люди боятся потерять те крохи, что Украина платит, все время же грозятся ДНРовцам и ЛНРовцам пенсии отменить. И так пенсия - копейки, что там, что там (в ДНР около 3 тысяч рублей, на Украине - 2000 гривен, что примерно 5 тысяч рублей, - ред.).

- А живут такие люди где? По какую сторону фронта?

- Кто-то по эту сторону живет, кому есть где. Потому что продукты сейчас стали здесь дешевле. Знаю, одних, на окраине города снимают угол вскладчину со знакомыми. То тут поживут, то там по очереди. Чтобы пенсию и там, и здесь получать. На таких пенсионерах многие местные зарабатывают - довезти до границы, сдать комнату на ночь тем, кто приезжает тут отметиться. Так и живем. Наш город вообще железнодорожников. Тут узел транспортный. Работа есть. Правда платят копейки...

Ольга называет цены (1 гривна - 2,6 рубля): молоко - 20 гривен за литр, сахар - 20 гривен за килограмм, масло сливочное - 40 гривен за пачку 200 грамм, курица - 70 за кило, гречка - 25, масло растительное 5 литров - 180 гривен.

- Но в крупах я могу ошибаться, - уточняет Ольга. - Мы с приходом войны столько их накупили про запас, что до сих пор едим. Но у нас тут в «красной зоне» в целом стоимость на все выше, чем по Украине. И ассортимент скудный стал, никто не хочет через блок-посты возить. Да и денег у людей нет покупать.

«НЕ ОБЕЩАЮ, ЧТО НЕ ОТКРОЮ ОГОНЬ»

Блокпосты - отдельная, больная тема для всех.

- Мы ими окружены со всех сторон - и с украинской, и с ДНРовской (и это не только в Волновахе, во всех городах Донбасса, - ред.). Куда не поедешь - по 2-3 досмотра: «Выйди, покажи что везешь, документы...». Даже телефоны проверяют, за фото подозрительное - сразу на допрос. Самые жесткие блок-посты, когда едешь из Донецка к нам. С такой ненавистью украинцы нас досматривают. Придираются ко всему, то фамилия не такая, то лицо слишком довольное: «Если тебе там так хорошо в своем Донецке, чего сюда прешься?». На моих глазах был случай, девушка ответила на звонок при прохождении границы. Это запрещено, но у нее что-то там с ребенком, она не могла не ответить. Военный выхватил у нее из рук телефон и швырнул в траву: «Можешь полезть за ним, но я не обещаю, что не открою огонь. А может и сама на мине подорвешься». Так и сказал, гад.

Ольга рассказывает, что мин в окрестностях города очень много.

- Первый год много подрывалось народу, особенно дети, они же бегают, где хотят. Сейчас все уже привыкли, что ходить тут можно только по асфальту. Ни по грибы, ни по ягоды, ни на шашлыки мы не ходим. Война.

- Вам что-нибудь говорят про окончание войны?

- Ой, как мы хотим окончания этого! Так уже устали. А-ну поживи так, пять лет все висит на ниточке. Обещают постоянно, что вот-вот кончится. Только толку? А недавно в Еленовке отстроили блокпост, капитальное такое здание теперь там, а была теплушка. И тогда мы поняли - это надолго.

- Можно крамольный вопрос? Вы к Украине хотели бы или?..

-…. (на том конце трубки молчание). Мы к своим хотим, к Донбассу.

Возможен ли в Киеве Штайнмайер-майдан Последствия обстрела поселка Еленовка в Донецкой области 7 октября 2019 года. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

СЛАВЯНСК: НИ ОДНОЙ РУССКОЙ ШКОЛЫ

В 2014-м за этот город шли затяжные бои. 12 апреля ополченцы установили в Славянске свою власть. Украинские силовики осадили город. Оборона Славянска длилась больше 2 месяцев, став символом сопротивления. В ночь на 5 июля повстанцы оставили город. Он перешёл под контроль украинских военных.

- Тогда же летом все, кто был замечен в штабе ДНР, сбежали из города. Моя мама активистка была, мы ее в Россию отправили к родне. Сейчас в Москве, рассказывает, что хватается за любую работу, чтобы выжить. У вас там, в России, жизнь тоже не сахар. И цены огромные. И мы там никому особо не нужны, - рассказывает 32-летняя жительница Славянска Оксана (имя изменено). - Мама звонит мне, скучает, хочет домой. Но сюда никак нельзя - она в розыске. В Горловке (город в ДНР, - ред.) был деда дом, но его разбомбили. Восстановить не на что...

- А в Славянске как жизнь?

- В этом году знакомая сына в первый класс отдавала, так русского класса нет ни в одной школе города, представляете! Во Львове и то есть, а у нас нет. Выжигают все русское.

- Военных много в городе?

- Очень. И знаете, многие же из них с Западной Украины. Так они, когда сюда понаехали в 2014—15-х, удивлялись: «Ничего себе у вас беднота, такие хаты скромные». Спрашивается, что они тогда сюда приехали? Сидели бы у себя в богатстве. А мы тут и без них бы справились.

«ЖДЕМ, КОГДА ПРИДЕТ ДНР»

- Что-нибудь построено за 5 лет нового?

- Так, ларьки только если. Дороги сделали, а то половина были разбиты. Как же не сделать, если к нам делегации ездят регулярно - то Порошенко, то Юля (Тимошенко, - ред.) со своей свитой. За ней автобусы «простых» людей возят, чтобы радовались на камеры. Я сама видела это. А так разрушенных зданий с 14 года в городе очень много осталось.

- Гуманитарку раздают?

- Да, много фондов благотворительных пооткрывалось. Потом многие позакрывались. А хорошие вещи, которые привозят, на продажу отдают в секонд-хенды, не людям. Бесплатно ничего приличного не получишь у нас.

- Как с работой?

- Да никак. Плохо. Заводы еле дышат. Химпром, где раньше 7000 человек работало, почти закрылся. Керамкомбинат, 5000 мест - вообще не работает. Кстати, многие наши спецы к вам в Россию уехали на керамический завод в Обнинске. Там теперь. Завод изоляторов не работает с 2015-го, тоже 5000 рабочих на нем было. Молодежь вся уехала. Кто мог пристроиться в Киеве, пристроились. А мы тут в депрессии.

- Мирная жизнь есть?

- Ну что-то есть. Кафе в центре работают. Вот на день города в этом году впервые за 5 лет был салют. Люди в соцсетях очень возмущались. Не нужны нам эти салюты, шум от залпов пушек в ушах еще не затих. Лучше бы детсад отремонтировали.

- Чего вы ждете?

- Когда ДНР сюда придет. Зря нас тогда отдали….

МАРИУПОЛЬ: «ДАЖЕ «УКРОПЫ» ГОВОРЯТ, ЧТО У НАС ГОРОД «ВАТНИКОВ»

Крупнейший город Донбасса, оставшийся под контролем Украины, тоже со всех сторон окружен блокпостами. Найти хоть кого-то, кто согласился бы со мной поговорить, в Мариуполе оказалось сложнее всего.

- За нами тут следят очень строго. Все время ищут сепаратистов, - шепчет мне в трубку моя собеседница. - Я в подъезд вышла, сказала, что к соседке. Муж если узнает, что я тут интервью раздаю, просто убьет, он очень боится за меня. За общение с русскими, а тем более журналистами, тут заказан пропуск «на аэропорт».

- Куда?

- «На аэропорт». У нас с 14-го мариупольский аэродром оккупировали военные. Там теперь штаб батальона «Азов». Туда везут всех задержанных. Хватают без разбора на улицах.

- За что?

- За сепаратизм. Там, по слухам, сажают в морозильные камеры. Есть ров, куда сбрасывают умерших от пыток. Вы что, там у нас настоящий концлагерь. Люди в городе постоянно пропадают. Говорят, туда их и свозят. Или забивают, или дальше по этапу пускают.

Я, честно, не могла поверить своим ушам. После залезла в интернет. В сети, действительно, полно рассказов выбравшихся оттуда. От них волосы дыбом. Год назад сбежавший из Украины в Россию экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал про этот аэропорт: «В просторечии его называют «библиотекой». А задержанных «книгами»… На первом этаже в пищеблоке две неработающие холодильные камеры, размером 5 на 3 метра. Вот туда и набивали людей. Допрашивали в бойлерной, там кровь на бетоне и стены, исцарапанные ногтями. Это действительно настоящий концлагерь, застенки Гестапо. Поверьте, это не российская пропаганда. Там на самом деле убивали людей».

А про то, что люди пропадают, и это замалчивают, нет-нет, да всплывает в местных новостях. Недавно эти слухи даже комментировала пресс-офицер городской милиции Виктория Гуц: «Активизированы операции по выявлению граждан, которые могут быть причастны к незаконным формированиям либо располагают важной информацией. И делается это для безопасности мирного населения. Не стоит паниковать и нагнетать обстановку...».

- Я не могу поверить, что это правда, если честно…

- Когда-нибудь мир все узнает, и ужаснется, - отвечают мне из Мариуполя.

ЗА ОТКАЗ ПЕТЬ НА УКРАИНСКОМ ВЫБИЛИ ЗУБЫ

Борьба с пророссийскими настроениями в Мариуполе идет очень суровая. Вывески в городе с русских на украинские поменяли мгновенно еще в 2014-м. Потом и все документы перевели на украинский. Сложнее всего стало бухгалтерам и врачам.

- Сами укры говорят, что Мариуполь - ватный город, - продолжает откровенничать моя собеседница. - Тут в 2014-го процентов 90 людей были за Россию и за ДНР. Сейчас меньше. Но все равно много, 60—70% точно, если честный опрос устроить, только кто ж скажет. Все боятся. Я работала в учебном заведении преподавателем. Нам прислали с Западенщины начальника, он стал свои порядки наводить. Студенту, который отказался петь песню на украинском, после занятий выбили зубы. Все документы заставляют заполнять только на мове. Но у нас русский город, все всегда говорили по-русски. Есть такие, кто украинский плохо знает, им сейчас работать тяжело.

На сегодняшний день главные враги мариупольцев - бойцы украинского добровольческого батальона «Азов».

- Ой, что они здесь творили и творят! Первые года два им еще было разрешено с оружием ходить. Так они и болтались по городу - в одной руке автомат, в другой бутылка. Это такое быдло к нам приехало, жуть, - вспоминает жительница Мариуполя. - Женщине ногу прострелили прямо на улице за то, что она сделала одному «азовцу» замечание. Избивали парней, отказавшихся отвечать на их вопросы на украинском. А сколько они обворовали! В селах соседних и с дач выносили все ценное и отправляли к себе домой, не стесняясь. Тянули даже закатки (домашние заготовки на зиму, - ред.). В селах заходили в дома и говорили, что у вас 5 минут на сборы и людей выгоняли. Полиция их покрывает, им тут все можно. Они захватили город. Вы бы видели эти лица, когда они въезжали в город 9 мая 14 года, в глазах одна ненависть и презрение к нам. «Вата! Мы вас скоро всех вешать будем», - так мне один прямо в глаза сказал. И что они сразу же тут устроили! Мародерство, обстрелы. Моя одноклассница тогда погибла. Я вам больше скажу, если бы они себя так не повели, то на референдум 11 мая в ДНР гораздо меньше бы народу вышло. А так на участках очереди стояли. Мы же видим, что друг у друга происходит... Теперь все, кто ездят в ДНР к родне, под наблюдением. Соседи стучат друг на друга. Многие из-за этого перестали поддерживать связи с друзьями и близкими. Знаю семью, где мать с сыном не разговаривают уже 4 года - он за Украину, она за ДНР. Все, нет семьи. Тяжелая атмосфера в Мариуполе сейчас, очень. Много мариупольцев сбежали в ДНР. Их родня, которая осталась в городе, живет в постоянном страхе, им угрожают.

«ПРИВЕЗЛИ ЛЮДЕЙ НА АВТОБУСАХ - УКРАИНСКИМИ ФЛАГАМИ МАХАТЬ»

- Сейчас проходят протестные акции в городе?

- Что вы! Сопротивляться в Мариуполе очень страшно. Но постоянно появляются надписи на домах, на заборах против Украины и за ДНР. Вы слышали про «Формулу Штайнмайера»? Так вот, после ее подписания у нас тут показушные проукраинские акции прошли - привезли людей на автобусах, чтобы они на площади украинскими флагами махали. А той же ночью на улицах появились надписи: «Здесь все равно будет ДНР». Говорят, одна даже на режимном предприятии в морском порту. Так что у нас тут самая настоящая гражданская война. После всего, как тут жить при Украине, скажите? Что будет дальше вообще непонятно. До конца войны явно еще далеко.

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