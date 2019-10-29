"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо • 125 • Аналитика © REUTERS / Yara Nardi Вначале новости. Климатическая активистка Грета Тунберг резко осудила социальную сеть Facebook за безответственность. По словам Греты, о ней по платформе циркулирует много "печальной лжи и теорий заговора". Однако Facebook, хотя "могла бы легко справиться" с клеветой на Грету, "не желает брать на себя ответственность". За это Грета, возможно, накажет Facebook бойкотом. Тем более что сеть "позволяет язык ненависти и ложь" в отношении не только самой Тунберг, но "и тысяч других людей". Напомним, что Тунберг критики в соцсетях называют пиар-проектом, продвигаемым лоббистами зеленой энергетики. А известный германский политик недавно даже толсто протроллил общественность, предположив, что она марионетка русских. В связи с этим передовые СМИ призывают всех защищать Грету от травли — и даже продвигают специальный хештег для "психологической поддержки девочек и женщин, высказывающихся о климате". Что тут интересно для нас. Во-первых, если международный моральный авторитет Тунберг публично грозит репрессиями миллиардеру Цукербергу — значит, сама идея соцсетей в кризисе. Вспомним: еще лет девять-десять назад роль Facebook, YouTube и Twitter в западных медиа была не просто положительной — она была почти героической. Ведь именно "молодые люди со смартфонами", свободно общающиеся в фейсбуке и твиттере, сделали однозначно доброе дело — начали "арабскую весну". Возможно, они даже вот-вот свалят авторитарный режим Путина, пытающегося восстановить влияние своей хрупкой империи. Молодые отважно постят обличение своих режимов в соцсети, и их нельзя заткнуть. А еще они могут координировать свои действия и за ними не угнаться неповоротливым слугам режима, и все такое. При этом в 2010-2013 годах никого из моральных авторитетов на Западе не волновало, пишут ли правду в своих аккаунтах активисты в Египте, Сирии, Ливии, на Украине. Действительно ли "прислужники режима схватили двадцать студентов только что, калечат и убивают их прямо сейчас, собираемся на площади и отбиваем наших!!!!". Правда ли, что у проклятого тирана в особняке золотая сантехника, инкрустированная айфонами. Не фейк ли, что тиран уже вызвал израильский спецназ (известный также как московский, чеченский и прочие) для подавления собственного народа. Эти вопросы никого на родине соцсетей не шевелили по банальной причине. "Потерпевшими от свободы" тогда были плохие, неправильные государства и плохие же, неправильные люди. Все резко изменилось, как известно, в 2016-м, когда потерпевшими от соцсетей оказались продвинутые демократии и их лидеры. Когда оказалось, что Twitter и Facebook — это инструменты, которыми можно не только уничтожать очередную ближневосточную страну или ронять восточноевропейских президентов. Но еще и инструменты, которыми можно вырвать, например, Великобританию из Евросоюза, а американское президентство прямо из клюва у достойной во всех отношениях Хиллари Клинтон. Более того: это, оказывается, могут сделать какие-то невнятные "русские тролли" за копейки. С тех пор за право контролировать социальные медиа идет непрерывная битва — и чем дальше, тем более яростная. Передовые либеральные силы, выступающие за свободу, пытаются заткнуть, а лучше придушить к чертовой матери голоса своих оппонентов. Демократические политики пытаются через суд забанить твиттер-аккаунт Трампа (а то у него слишком много читателей). Всюду носятся "патрули времени": специально сколачиваемые десанты активистов отправляются в прошлое, выискивают у оппонентов высказывания многолетней давности, ныне являющиеся запретными, и выпиливают оппонентов из современности. Цукерберг ездит оправдываться перед конгрессом США как на работу. Соцсети из коллективного героя стали коллективным хулиганом, преследователем, абьюзером и сексистской свиньей. Второй нюанс еще интересней. Грета Тунберг ведь не зря была выбрана менеджерами эко-активизма в качестве ходячего "голоса поколения". В ней в плакатно-утрированной форме собраны не только передовые убеждения, предлагаемые ее сверстникам, но еще и передовые черты характера, предлагаемые им. Грета — поведенческая модель для землян образца начала 2020-х. Разумеется, не все поколение нынешних 16-25-летних землян как Грета. Просто именно "тунберговские" черты активно пиарятся как уместные и социально одобряемые. Чтобы не быть голословным, приведу несколько свежих статей. "Как сохранить здоровье, работая в офисе?", "Предприимчивые и депрессивные: как гаджеты повлияли на мышление поколения и кто на этом заработал", "Куда сходить поныть и развеять осеннюю тоску в Москве", "Принятие своего тела и переживание любовных неудач", "Как пережить смерть близкого человека?", "Кто такие айдженеры и почему они так беззащитны". Это я процитировал не журнал для унылых пожилых вдов, страдающих лишним весом. Это я сходил на популярный молодежный ресурс. Все приведенные заголовки и анонсы оттуда, причем за одну только прошлую неделю. То есть ранимость, ипохондрия и нытье, и панический пессимизм, и нытье, и жалобы на травлю в соцсетях и гнет гаджетов, и нытье — это самый актуальный, по мнению модных СМИ, образ учащегося и молодого профессионала. Того самого поколения, которое просто в силу биологической юности вроде бы обязано бунтовать и делать под влиянием гормонов вопиющие глупости. Но оно даже бунтует не вставая — как "экологические радикалы" в Лондоне, ложащиеся на пути общественного транспорта (тут мы имеем уникальный пример общественного движения, не требующего никакого движения). ...Так вот. Сейчас флагман этого уязвимо-беззащитно-асоциального поколения выступила с ультиматумом к соцсети, в значительной степени это поколение породившей. Это уже само по себе поучительно, но самое яркое даже не в этом. Фактически поколение Греты требует от соцсетей терпимости, уважения, аргументированности, вежливого общения. То есть всего того, чего оно напрочь лишено само. И если соцсети прогнутся под грет, то у них есть риск выродиться в диктатуру истеричных инфантилов, которых от обычных правил человеческой этики, как некую высшую расу, будет освобождать то, что они за правое дело. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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