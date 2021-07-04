Марин Ле Пен переизбрана лидером "Национального объединения", но откажется от полномочий на год

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в четвёртый раз была переизбрана на этот пост, однако на год она откажется от своих полномочий.

В четвёртый раз подряд Марин Ле Пен была переизбрана главой партии "Национальное объединение". Она была единственным кандидатом на этот пост.

Однако Ле Пен передаст свои полномочия временному председателю партии на 12 месяцев, поскольку сама. в этом время будет работать над предстоящей президентской кампанией

Политик руководила фракцией "Национальное объединение" с января 2011 года. До этого пост председателя занимал её отец Жан-Мари Ле Пен.