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Марин Ле Пен оправдали за твит с жертвами террористов
04 мая 2021, 20:45 • 29 • Политика
Суд оправдал лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен за твит с фотографиями жертв террористов. Продолжавшийся несколько лет процесс подошёл к концу.
Ле Пен привлекли к суду за то, что в 2015 году она опубликовала в Twitter три фотографии жертв боевиков террористической организации "Исламское государство"*. Это стало ответом журналистам, которые сравнивали "Национальное собрание" с этой террористической группировкой.
Некоторые почему-то усмотрели в этих фотографиях признаки прозелитизма (стремление обратить в свою веру), хотя Ле Пен, напротив, осуждала действия боевиков. Политику грозило лишение свободы на срок до трёх лет и штраф до 75 тыс. евро. Сама же Ле Пен утверждала, что в рамках судебного процесса произошла подмена понятий, и её пытаются засудить за осуждение терроризма, пишет "Катехон".
Однако в конечном итоге суд не усмотрел в действиях лидера "Национального объединения" ничего криминального.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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